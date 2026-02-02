Escándalo en la AFA: detectaron un segundo helicóptero con más de 30 vuelos a la mansión de Pilar

Los vuelos habrían sido entre mayo del 2025 y enero de 2026, incluso antes de la habilitación oficial del helipuerto.

La investigación sobre los movimientos aéreos vinculados a la mansión ubicada en Pilar vinculada al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo que complica aún más el entramado alrededor de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A raíz de una investigación realizada por el diario Clarín, se conoció que fueron al menos dos los helicópteros que realizaron viajes a la mansión de Pilar vinculada al presidente y el tesorero de la AFA . Esta aeronave es operada por un particular y se realizaron, al menos, 34 vuelos , entre mayo de 2025 y enero de 2026.

"Como sucedió con la otra aeronave, varios viajes se hicieron antes de que obtuvieran el permiso legal para operar", reveló el medio. El helicóptero identificado es un Bell 407GX, matrícula LV-FNE, número de serie (MSN, por sus siglas en inglés): 54370, que pertenece y es operada por Luis Alberto Gold, cuñado de Sigman , uno de los hombres más influyentes de la industria farmacéutica local. Previamente había quedado bajo la lupa judicial en el marco de la producción y provisión de vacunas contra el Covid-19.

El primer vuelo del nuevo helicóptero detectado hacia la mansión se realizó el 3 de mayo de 2025. La aeronave efectuó cuatro vuelos en mayo, cinco en junio, uno en julio, uno en agosto, cinco en octubre, catorce en diciembre y cuatro en enero de 2026.

testaferros Tapia Toviggino casa en Pilar

El sospechoso uso que le dio Tapia al helicóptero

Otro dato salió a la luz que vincula a Tapia con esta aeronave en 2017. La utilizó en octubre de aquel año durante la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para promover la candidatura del Mundial 2030, trasladándose junto a Alejandro Domínguez (Conmebol) y reuniéndose con Mauricio Macri.

La mayoría de los vuelos registrados son desde la mansión a cercanías a Aeroparque. Sin embargo, ocho viajes resultaron llamativos. Todos tienen su partida desde la mansión de Pilar, y por destino un punto entre Moctezuma, partido de Carlos Casares, y El Jabalí y Quiroga, partido de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires.

Además, hay vuelos a Rosario, Río Cuarto, Mar del Plata, a un punto en las cercanías de General Belgrano y dos que pasaron por Pinamar antes de aterrizar en el helipuerto Neurus.

afa vuelos mansion Pilar (1)

Tanto el helicóptero previamente registrado como este volaron desde y hacia la mansión de Pilar, desde mayo, cuando se terminó de construir el helipuerto y casi cinco meses antes de que la ANAC emitiera el Permiso Provisorio de Operación (PPO). Antes de esa fecha no existen movimientos en la zona de ninguna de las aeronaves en las aplicaciones de rastreo consultadas.

Nuevo operativo por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar

La investigación continúa ahora bajo la órbita del juez federal Adrián González Charvay. Según trascendió en las últimas horas, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión atribuida a Toviggino.

Los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros. En el lugar fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.

operativo vuelos afa pilar

Esta es la segunda vez que realizan un operativo en el lugar. El pasado 30 de enero el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.