Escándalo en la AFA: piden investigar una red financiera internacional usada para desviar fondos

La investigación por corrupción y lavado de dinero en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sigue su curso, y en las últimas horas se conocieron novedades. La Justicia solicitó investigar una presunta red financiera internacional.

El fiscal Marcelo Aguinsky solicitó este jueves medidas de prueba vinculadas a intermediarios en el exterior, en base a una ampliación de denuncia.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9, impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos en la causa que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos para comprar una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

En el pedido se advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la AFA.

Según la denuncia, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones de hasta el 30%.

De acuerdo con el dictamen, la operatoria habría involucrado a empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real, que recibieron transferencias millonarias sin respaldo económico verificable.

Entre las firmas mencionadas aparecen Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

La causa de TourProdEnter

Faroni ya es investigado en otra causa penal por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien el 30 de diciembre pasado lo citó para el próximo lunes 19 para hacerle conocer la existencia de la investigación. También fue convocada su pareja Erika Gillette, quien figura al frente de la sociedad.

El fiscal señaló que TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos 260,5 millones de dólares, pero que según la denuncia sólo una porción mínima de esos fondos habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA. “Apenas un 5,4% del total recaudado habría sido transferido a la entidad”, consignó el dictamen, pese a que el contrato establecía un reparto del 70% para la AFA.

El resto del dinero, según la denuncia, habría sido desviado a cuentas en el exterior, utilizando sociedades “pantalla” como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, registradas en Florida y presuntamente controladas por personas sin capacidad económica.