Escándalo en la AFA: la decisión del nuevo juez sobre la mansión de Pilar y los 45 autos de lujo

Se trata de los bienes hallados en el predio de 10 hectáreas y que tendrían relación con "Chiqui" Tapia. Qué se sabe de la investigación.

Un nuevo escándalo sacude a la AFA , es que, la causa Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo tras la llegada del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien ordenó una batería de medidas para determinar quiénes están detrás de la mansión ubicada en la localidad bonaerense de Pilar y de los 45 autos de lujo incorporados al expediente.

El nuevo juez solicitó los datos de todos los vehículos que fueron encontrados en la estancia: desde la póliza de seguro hasta las cédulas azules. También ordenó averiguar quién pidió el servicio de internet y de telefonía celular en la mansión y quién puso el cerco eléctrico alrededor del perímetro de la casa.

Para poder establecer quiénes son los propietarios de los autos de lujo, el juez pidió que se informe si los vehículos cuentan con Telepase y de ser así, a nombre de quiénes está y a través de qué medios de pago se contrató el servicio.

Aguinsky ordenó relevar los movimientos de las tarjetas Sube de Nicolás Pantano y de Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros y titulares de la empresa Real Central S.R.L. En paralelo a todas estas medidas, el magistrado le dio un plazo de cinco días a ambos para presentar un descargo.

autos AFA

“Pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes ante la presencia de quien suscribe. Si así lo consideran pertinentes, podrán indicar en qué momento dentro de los próximos cinco 5 días concurrirán ante estos estrados”, dice la resolución.

Antes del pase al fuero Penal Económico, la Justicia confirmó que la mansión pertenecía a Carlos Tevez, luego fue adquirida por MALTE SRL, entre junio de 2023 y mayo de 2024, y finalmente pasó a manos de REAL CENTRAL, donde aparecen Pantano y Conte.

Estas medidas son las primeras que toma Aguinsky desde que quedó a cargo del control de la causa Sur Finanzas. Se trata de la financiera investigada por la Justicia, que intenta determinar si funcionó como engranaje para blanquear dinero del juego clandestino a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos.

En las últimas horas, la tesorera de Sur Finanzas declaró que le habían ordenado llevarse las computadoras que estaban en el galpón de la localidad bonaerense de Turdera.

La mujer se encuentra detenida, tras el hallazgo en su casa de computadoras, material y las llaves de las cajas fuertes que estaban en el galpón ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 11.800.

Así es la lujosa finca de AFA en Pilar

El viernes pasado se realizó un allanamiento en la mansión de Pilar que les adjudican a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Allí hallaron más de 50 autos de lujo en un galpón.

casa quinta pilar AFA TAPIA

La finca tiene 10 hectáreas, cuenta con un helipuerto, varias casas, una piscina y canchas deportivas. También habría un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino.

Lo cierto es que, tras los primeros procedimientos en la mega mansión, las autoridades hallaron un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- dentro de un galpón.

Según precisa Infobae, los vehículos están en un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”.