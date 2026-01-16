Confirmaron un nuevo nombre: quiénes son los argentinos que siguen detenidos en Venezuela

En las últimas horas se confirmó la identidad de otro argentino detenido arbitrariamente por el régimen, previo a la captura de Nicolás Maduro.

Hay tres detenidos argentinos confirmados y uno en situación poco clara en Venezuela.

A dos semanas de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense y ante la confirmación de la liberación de presos políticos , la situación de los argentinos detenidos en Venezuela sumó en las últimas horas un nuevo nombre confirmado oficialmente.

En las últimas horas se confirmó la identidad de otro argentino que fue detenido arbitrariamente por el régimen chavista en Venezuela a finales de 2024. Se trata de Roberto Baldo, de nacionalidad argentina-venezolana y trabajador del rubro gastronómico.

A él se suman otros dos detenidos confirmados ; uno cuya situación es poco clara; y un quinto recientemente liberado .

Baldo y su esposa, Montserrat Espinosa, de nacionalidad española-venezolana, están recluidos en distintos centros del país sudamericano.

Roberto Baldo, el último argentino detenido confirmado

La defensora venezolana de derechos humanos, Elisa Trotta, publicó la foto de la pareja en su cuenta de X y denunció que ambos “Están secuestrados, como es el caso de más de mil inocentes”.

Roberto Baldo y esposa detenidos en Venezuela

La periodista Carolina Amoroso detalló en el aire de TN que Baldo y Espinosa residen en Venezuela “desde hace muchos años”. Según se supo, Baldo es dueño de una pizzería en Caracas y fue detenido el 29 de noviembre de 2024 por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

En tanto, aseguró que ya había información sobre su detención, pero que la familia no había autorizado difundirla hasta ahora.

Tras conocerse la noticia, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, denunció que el argentino y su esposa “estaban subregistrados”. “Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, escribió en su cuenta de X.

Y concluyó: “Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2011856981418508521?s=20&partner=&hide_thread=false Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados.



Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad.



Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer… https://t.co/cxWzi44Q8n — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 15, 2026

Los otros dos detenidos confirmados

La detención de Baldo se suma a la del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año, de quien no se tiene información más información que el lugar donde estaría detenido; y Germán Giuliani, abogado penalista detenido desde mayo de 2025.

nahuel gallo gendarme

A Gallo se lo acusó de planificar un atentado terrorista contra el entonces mandatario Nicolás Maduro. Aún no se lo imputó formalmente y sus condiciones de detención permanecen desconocidas.

A Germán Giuliani, lo acusan de "terrorismo, narcotráfico, mercenario". Según contó su esposa en declaraciones radiales, al momento de la detención "le preguntaron el nombre y, al escuchar el acento argentino, lo secuestraron. Me enteré por un medio de comunicación, estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo y me llamó Cancillería para informarme la noticia”.

Gustavo Gabriel Rivara, ¿Detenido?

Gustavo Gabriel Rivara tiene 52 años y estaba domiciliado en el partido de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, antes de salir de Argentina y dirigirse hacia el caribe. El medio venezolano Reportes Ya difundió los datos del argentino, que "no figura en listas oficiales, no tiene documentos ni familia reclamante y se encuentra detenido en Venezuela".

Gustavo Gabriel Rivara supuesto detenido Venezuela

"Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, reposteó el sitio especializado que realiza la cobertura de las detenciones ilegales ejecutadas por el régimen que lideró Nicolás Maduro hasta antes de ser detenido por los Estados Unidos.

Los detalles acerca de la detención de Rivara permanecen poco claros. El hecho de que no cuente con familiares que reclamen por él fue señalada en reiteradas ocasiones por organizaciones como Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), según publica Infobae.

La supuesta reclusión de Rivara en El Helicoide lo coloca en una de las instalaciones penitenciarias más denunciadas por organismos internacionales. Este centro, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ha sido objeto de informes que documentan condiciones de hacinamiento, aislamiento, tortura y restricciones extremas a la comunicación.

El famoso centro de detención del SEBIN, conocido como Helicóide en Venezuela El famoso centro de detención del SEBIN, conocido como Helicóide en Venezuela Twitter

Testimonios recogidos tanto por el OVP como por Foro Penal describen un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en ese lugar, donde los internos pueden pasar meses sin contacto con sus familias ni acceso a abogados.

Liberaron a un argentino-israelí que permaneció más de un año detenido

El chavismo liberó el lunes 12 de enero al argentino-israelí Yaacob Harary. Lo anunció el Foro Penal al divulgar la lista de más de una veintena de presos políticos liberados a 9 días de la captura de Nicolás Maduro.

Yaacob Harary

Harary, de 72 años, estaba recluido en el internado judicial Rodeo I, en el estado Miranda, vecino a Caracas. Había sido arrestado el 13 de octubre de 2024, según la información publicada en X por esa organización de derechos humanos.

“Está confirmado. Es israelí-argentino”, dijo a TN el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob.

En el Rodeo I se encontraría detenido el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, del que no se sabe nada, al igual que el otro argentino detenido, el abogado Germán Giuliani.