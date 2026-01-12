El régimen de Venezuela anunció que liberaron a 116 presos políticos

Organizaciones no gubernamentales alertaron que han podido confirmar alrededor de 40 excarcelaciones hasta el momento. Qué dice el documento publicado.

Este lunes por la mañana, el régimen de Venezuela dijo haber liberado a 116 presos políticos durante los últimos días, pero desde las organizaciones de Derechos Humanos, afirman que no está comprobado.

Las excarcelaciones fueron anunciadas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que las cifras oficiales difieren de sus verificaciones y continúan monitoreando el proceso

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen de Venezuela dijo haber liberado a 116 presos políticos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos señalaron que solo han podido confirmar alrededor de 40 excarcelaciones hasta el momento, 24 de ellas este lunes a la madrugada.

Estas ONG advirtieron que las cifras oficiales difieren de sus verificaciones y continúan monitoreando el desarrollo de estas liberaciones.

116 liberados

Por su parte, el Ministerio Popular aseguró que este proceso de revisión de los casos de los detenidos se mantiene de manera permanente, en estricto apego a la legislación nacional, y reiteró el compromiso estatal con la justicia, el diálogo y la paz. Según el reporte, unas 187 excarcelaciones de presos políticos se realizaron durante diciembre de 2025.

24 presos políticos liberados en plena madrugada

En medio de la profunda transición política que atraviesa Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de 24 presos políticos durante la madrugada de este lunes. El operativo, de carácter nocturno y sorpresivo, se concentró en dos centros penitenciarios clave: La Crisálida y El Rodeo 1.

Según detalló la ONG a través de sus canales oficiales, entre los beneficiarios de la medida se encuentran tanto civiles venezolanos como ciudadanos extranjeros que permanecían detenidos bajo la administración anterior, muchos de ellos sin juicio previo o bajo acusaciones de "terrorismo" y "traición a la patria" que nunca fueron probadas.

decreto venezuela

En el centro La Crisálida, ubicado en el estado Miranda, fueron excarceladas nueve mujeres, entre ellas Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo y Deisy Hugles González. Por su parte, en el penal El Rodeo 1 se produjo la liberación de quince hombres, destacándose la salida de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burló, además del español Alejandro González de Canales Plaza.

La salida de estos ciudadanos europeos es vista por los analistas internacionales como un gesto de distensión necesario ante la presión de la Unión Europea y el reciente control administrativo transitorio ejercido por los Estados Unidos tras la captura de Maduro.

Quiénes están entre los liberados

Entre las personas que fueron liberadas este lunes a la madrugada, figura el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, identificado como exmarido de la defensora Rocío San Miguel. San Miguel, también de doble nacionalidad, salió de la cárcel del SEBIN, El Helicoide, el 10 de enero tras cumplir una condena de dos años, según las fuentes consultadas.

Foro Penal indicó que algunas excarcelaciones se habrían producido en los penales La Crisálida y El Rodeo 1. Entre los liberados que la ONG logró identificar figuran dos ciudadanos italianos: el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, que fueron mencionados en el listado difundido por la organización y esperan confirmaciones oficiales.