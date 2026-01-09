Venezuela: quiénes son los 8 presos políticos que liberó el gobierno de Delcy Rodríguez

Oficialmente, lo describieron como una medida dirigida a “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional” en el país.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , anunció este jueves la excarcelación de “un número importante” de presos políticos , tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos.

El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y lo describió como una medida dirigida a “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional” en el país.

Rodríguez, al momento del anuncio, no detalló cuántos ni quiénes serán los beneficiados, ni tampoco aclaró si su liberación implicará la exoneración plena de los delitos de los que se les acusa.

Según pudieron recabar varios medios internacionales, se trata de 8 presos entre los que se encuentran turistas y un periodista español; una activista; y tres importantes opositores políticos.

Delcy Rodríguez consejo de ministros

Según datos de la ONG Foro Penal, la mayoría de los presos políticos en Venezuela fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024, un proceso que distintas organizaciones califican de fraudulento y que dejó al mando del Ejecutivo a Nicolás Maduro. En ese escenario, más de 2.400 personas fueron detenidas, aunque una parte significativa recuperó la libertad posteriormente.

La Fiscalía acusó a muchos de esos detenidos por “terrorismo”, mientras que diversas ONG y partidos opositores sostienen que se trata de ciudadanos inocentes detenidos por motivos políticos. Foro Penal contabilizaba que había 806 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el 5 de enero de 2026; entre ellos extranjeros o con doble nacionalidad.

Quién es quién entre los presos políticos liberados en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó en un comunicado que la periodista y activista venezolana con nacionalidad española Rocío San Miguel fue liberada.

San Miguel, quien fue detenida en febrero de 2024, es abogada y presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental vinculada al control ciudadano en temas de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas en Venezuela.

Rocío San Miguel

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, dijo luego que en la lista de excarcelaciones figura también el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, abogado, exdiputado y uno de los más cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.

Este fue detenido en 2025 como parte de las acciones para prevenir un supuesto plan contra las elecciones regionales y legislativas, según informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en ese entonces.

Juan Pablo Guanipa

También, en la noche del jueves, dos referentes opositores también quedaron liberados: se trata Enrique Márquez, exdiputado y expresidente del Consejo Nacional Electoral; y Biagio Pilieri, Coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela. Ellos fueron excarcelados y se reunieron con sus familiares.

Márquez fue detenido en enero de 2025, acusado por Cabello de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en el país.

Por su parte, Pilieri fue encarcelado en agosto de 2024, en el medio de una ola de arrestos de opositores luego de las elecciones presidenciales.

Marquez y Plieri opositories venezolanos

Entre los otros cuatro ciudadanos españoles, se encontraban dos turistas vascos, identificados como Andrés Martínez y José María Basoa, acusados de formar parte de un plan para llevar a cabo actos terroristas; un periodista valenciano, que fue detenido el junio pasado en un barco de exploración en el que viajaba y trabajaba buscando pecios de barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial en aguas venezolanas; y un ciudadano valenciano de 52 años llamado Ernesto Gorbe Cardona.