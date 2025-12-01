En este artículo, te ofrecemos todos los detalles sobre el poderoso ritual que es posible llevar a cabo para limpiar energías. Ojo: se tiene que realizar antes que se termine Mercurio retrógrado .

El poderoso ritual para limpiar energías para hacer antes que se termine Mercurio retrógrado: cómo hacerlo

El fenómeno de Mercurio retrógrado tiene lugar entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas. El último de este año comenzó en el fuego de Sagitario –el 21 de octubre- y concluye sumergiéndose en las aguas profundas de Escorpio -el 16 de diciembre-. En este informe, te ofrecemos todos los detalles sobre el poderoso ritual que es posible llevar a cabo para limpiar energías. Y un dato clave para tomar nota: los especialistas advierten que se tiene que realizar antes que se termine Mercurio retrógrado .

Cabe recordar que el fenómeno de Mercurio retrógrado , un fenómeno astronómico por el que el planeta más pequeño del Sistema Solar pareciera moverse en la dirección opuesta a su trayectoria natural, puede afectar a todos los signos del Zodíaco. Y es por ello que durante este ciclo astrológico puedan percibirse dificultades comunicativas, confusiones o tensión emocional. Como consecuencia de ello, algunos rituales de limpieza energética cobran protagonismo durante la etapa final de Mercurio retrógrado .

Jimena La Torre mercurio retrogrado 2.jpg El fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas.

Para poner en práctica el poderoso ritual para limpiar energías que se tiene que realizar antes que se termine Mercurio retrógrado, se debe apuntar esta guía paso a paso:

Procurar preparar un espacio tranquilo y escoger un momento del día en el que no haya interrupciones, preferentemente por la mañana o al atardecer.

Disponer de los siguientes elementos: un recipiente con agua, sal gruesa, una vela blanca, y aromatizadores como palo santo, incienso o ruda.

Acto seguido, efectuar una respiración profunda y lenta, manteniendo la atención en el objetivo de liberar las cargas antiguas.

A continuación, encender la vela y el aromatizador elegido, recorriendo con ellos el ambiente para purificar el aire. Como opción, se puede utilizar el agua con sal para rociar ligeramente los rincones del espacio o situarla en distintos puntos. Según algunas creencias, esto último ayuda a absorber las energías indeseadas .

A medida que se lleva a cabo este último paso, se sugiere repetir en voz baja o mentalmente una intención clara en relación a un factor importante en nuestra vida (ejemplo: "esta etapa debo dejarla atrás").

Finalmente, debemos agradecer por el momento dispensado al ritual y dejar quemar la vela hasta el final, manteniendo el espacio ordenado y las ventanas abiertas para permitir la circulación de aire.

mercurio-retrógrado.jpg Los signos más afectados por el último Mercurio retrógrado del año son Sagitario; Géminis; Escorpio y Tauro.

Según lo sostienen los especialistas en astrología, los signos más afectados por el último Mercurio retrógrado del año son Sagitario; Géminis; Escorpio y Tauro. Por otra parte, es oportuno reseñar que las fechas clave del último Mercurio retrógrado del año son: