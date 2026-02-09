Por qué el Bitcoin se derrumbó en los últimos cuatro meses

La principal criptomoneda pasó del pico de US$ 126.000 de noviembre a caer debajo de los US$ 62.000 esta semana.

Los mercados financieros globales entraron en pánico esta semana cuando el Bitcoin cayó debajo de los US$ 62.000, un desplome que borró las ganancias acumuladas desde el pico de US$ 126.000 de noviembre.

Muchos operadores que mantenían posiciones con alto apalancamiento se vieron obligados a cerrar sus operaciones de forma abrupta cuando los precios comenzaron a caer, provocando una reacción en cadena que hundió aún más las cotizaciones. Este fenómeno, habitual en mercados de alta volatilidad pero potenciado ahora por la magnitud de los montos involucrados, transformó una corrección técnica en un desplome de grandes proporciones.

La sincronía con Wall Street explica parte del derrumbe del Bitcoin. El Nasdaq 100 sufrió un retroceso superior al 1,5% impulsado por ventas masivas en semiconductores y software, un castigo que arrastró al Bitcoin hacia abajo. Inversores institucionales que habían apostado fuerte por las cripto tras la reelección de Donald Trump ahora reducen sus posiciones ante la falta de liquidez y un dólar fortalecido que complica las apuestas en activos volátiles.

wall-street--bolsa-estados-unidos-.jpg REUTERS

La incertidumbre en la Reserva Federal aceleró la caída cripto, ya que nombres como Kevin Warsh, potencial sucesor a la presidencia, generan dudas: su afinidad parcial por Bitcoin choca con su historial de políticas restrictivas, lo que frena expectativas de recortes en tasas de interés.

Debates sobre la regulación

La regulación desempeñó un papel protagónico en este drama financiero. Los debates legislativos en Estados Unidos sobre la supervisión de los activos digitales introdujeron una cuota de nerviosismo que paralizó a los inversores que buscaban claridad jurídica. La falta de definiciones concretas sobre el marco normativo que regirá a las plataformas de intercambio generó un vacío que el mercado llenó con dudas y desconfianza.

También la competencia interna dentro del mundo de los criptoactivos influyó en la debilidad de la principal criptomoneda. Aunque todo el sector cripto sufrió pérdidas, el surgimiento de nuevos protocolos y la migración de desarrolladores hacia otros ecosistemas dispersaron el interés y el capital que anteriormente se concentraba casi exclusivamente en un solo lugar.

1728398155670-billetera-virtual-criptomonedas-dolares.jpg Las denuncias revelan que el romance ficticio se convirtió en el recurso central del fraude cripto global.

Por otra parte, la geopolítica añadió leña al fuego. Tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán, con rumores de escalada militar, impulsaron comportamientos defensivos y desviaron capitales hacia refugios tradicionales como bonos del Tesoro. Este clima de aversión se vio el viernes, cuando el Bitcoin mostró leves repuntes del 6% hasta US$ 70.881, pero sin capacidad para revertir la tendencia de fondo.

También los mineros enfrentan márgenes negativos por costos energéticos disparados, con ventas forzadas para cubrir gastos operativos. En el cuarto trimestre de 2025, los precios de electricidad en regiones clave como Texas y Kazajistán subieron un 40%, obligando a operaciones menos eficientes a vender equipos acumulados durante el rally postelectoral.

Relacionado a esto, los aranceles propuestos por la administración Trump a importaciones chinas de chips y baterías erosionaron la rentabilidad minera a largo plazo, con proyecciones de 25% menos hashrate eficiente para 2027. Amenazas a socios comerciales como México y Canadá agregaron problemas logísticos para hardware ASIC y elevaron costos “capex” (para expandir la capacidad operativa) en un 15%, según varias estimaciones.