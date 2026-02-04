Más de 6.000 inscripciones en la UNCo: el ranking de las carreras más elegidas

La universidad pública ofrece 81 carreras distribuidas entre Neuquén y Río Negro. El periodo de inscripción continúa abierto hasta el 27 de febrero.

Desde que se inauguró el periodo de inscripción para el ciclo lectivo 2026 , la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ya superó los 6.600 inscriptos . Según informaron las autoridades, estiman que el número final podría superar los 8000 aspirantes en las próximas semanas, ya que el proceso continúa abierto hasta el 27 de febrero .

La información fue confirmada por la secretaria académica de la UNCo , Teresa Braicovich , en diálogo con medios locales. La funcionaria destacó que, pese a un inicio “atípico”, la demanda se mantiene en niveles similares a años anteriores.

La casa de altos estudios dispone de una amplia oferta académica de más de 81 carreras y 108 títulos. Cuenta con sedes distribuidas en 12 localidades entre Neuquén y Río Negro, consolidándose como una de las principales instituciones educativas de la Patagonia .

La particularidad de este año estuvo marcada por la migración del sistema informático Guaraní 2 a Guaraní 3, lo que demoró el inicio de las inscripciones en las facultades de Ingeniería e Informática. “Ahora ya comenzaron y tenemos muchos estudiantes que completaron el primer paso”, explicó Braicovich.

SFP_ Inscripciones en la UNCo estudiantes universidad (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

¿Cuáles son las carreras más elegidas por los ingresantes?

La secretaria académica resaltó que, entre las carreras más elegidas hasta el momento, volvieron a posicionarse Psicología y Medicina con más de 800 y 550 preinscripciones, respectivamente. Seguida por la tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, que supera los 300, y otras opciones tradicionales como Abogacía, Contador Público y Licenciatura en Administración, que mantienen cifras estables.

La carrera de Enfermería continúa siendo una de las más convocantes, impulsada por su dictado en cinco ciudades: Neuquén, Bariloche, Viedma, Choele Choel y Allen, lo que amplía el acceso a la formación profesional desde el mar hasta la cordillera.

Braicovich destacó que varias propuestas en localidades del interior se dictan “a término”, por lo que no cuentan con inscripciones permanentes como las sedes centrales. Sin embargo, la universidad prevé nuevas aperturas, entre ellas la tecnicatura en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud y otra vinculada a emergencias sanitarias en Catriel.

En paralelo, los nodos universitarios del CURZA y otras ciudades de Río Negro continúan recibiendo aspirantes, fortaleciendo la presencia regional de la UNCo.

Cambió el perfil del estudiante

Uno de los datos que más llamó la atención es el corrimiento en la edad promedio de ingreso, que pasó de 19 a alrededor de 21 años, con una creciente participación de personas adultas que retoman estudios o comienzan una carrera por primera vez.

Además, cerca del 42% del alumnado trabaja al menos cuatro horas diarias, una cifra que podría ser mayor debido a situaciones laborales no registradas. Frente a este escenario, la UNCo implementa tutorías, cursadas flexibles y herramientas de acompañamiento para quienes deben combinar empleo y formación académica.

UNCO UNIVERSIDAD ALUMNOS ESTUDIANTES (13) copia.jpg

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Para iniciar el trámite, cada persona interesada debe contar con DNI, completar la inscripción online y presentar el título secundario o la constancia de título en trámite. Incluso quienes adeuden materias del secundario pueden anotarse como aspirantes y comenzar a cursar, aunque deberán regularizar su situación antes del 31 de agosto para mantener la condición de estudiantes.

Desde la universidad remarcaron la importancia de organizar los tiempos para finalizar el secundario. “Si no presentan el título en esa fecha, el sistema los da de baja automáticamente”, advirtió la secretaria académica.

En medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario, Braicovich consideró que la alta cantidad de aspirantes demuestra que la sociedad sigue apostando por la educación pública.

"Muchas familias nos dicen que sin una universidad no arancelada no habrían tenido la posibilidad de que sus hijos, o ellos mismo, accedan a un título", señaló.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de febrero, y toda la información sobre requisitos, fechas y oferta académica puede consultarse en el portal oficial ingreso.uncoma.edu.ar.