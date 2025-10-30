Puerto Madryn: en una protesta rociaron a dos mujeres policía con líquido inflamable y se prendieron fuego

Fue frente a la casa del joven que manejaba su camioneta borracho y al volcar, murió su bebé . Una está en terapia intensiva. Denuncian represión.

Los rastros de la quema de gomas y un sillón frente a la casa del padre de Elías, el bebé trágicamente fallecido en septiembre en Puerto Madryn.

Dos agentes mujeres de la policía de Chubut sufrieron quemaduras de diversa gravedad después de ser rociadas con líquido inflamable durante una manifestación en Puerto Madryn . Una de ellas fue ingresada con código rojo al hospital Isola y se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del centro de salud chubutense, según confirmó la Fiscalía que intervino en el caso.

El violento episodio se registró en las inmediaciones del domicilio donde Leandro Ríos (23) cumple prisión domiciliaria , acusado de homicidio culposo agravado por el accidente en el que volcó con la camioneta cuando conducía borracho y su pequeño hijo Elías salió despedido y murió aplastado por el vehículo.

Según los primeros datos recabados, las uniformadas habrían intentado apagar un principio de incendio que se estaba produciendo sobre la calle, a pocos metros de la vivienda del detenido. Entre los elementos que se intentó prender fuego se encontraba un sillón .

Al intervenir las agentes para retirar el objeto y tratar de extinguir las llamas, tres personas las habrían atacado arrojándoles el líquido inflamable, lo que provocó que el fuego las alcanzara a ambas y sufrieran considerables quemaduras.

Comunicado de los fiscales de Puerto Madryn

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público Fiscal explicó que "dos mujeres policías resultaron lesionadas —una de ellas permanece internada en terapia intensiva— luego de un violento incidente ocurrido en las inmediaciones del domicilio de una persona que cumple arresto domiciliario acusada de homicidio culposo agravado".

elias Elías murió aplastado por la camioneta, cuando su padre de 23 años conducía borracho y volcó.

El texto oficial indicó además que "según los primeros datos recabados, en el lugar se intentó prender fuego distintos elementos, entre ellos un sillón. Al intervenir el personal policial, las dos agentes fueron rociadas con un líquido inflamable por tres personas, lo que provocó que sufrieran quemaduras de diversa consideración".

Las fiscales Romina Carrizo y Cecilia Pistara se hicieron presentes en el lugar, donde durante la protesxta se habia dispuesto un amplio operativo policial. Funcionarios del Ministerio Público Fiscal concurrieron al sitio con el objetivo de recabar información y relevar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por estas horas se están recolectando registros de cámaras y testimonios para avanzar en la investigación y esclarecer lo sucedido.

La manifestación se desencadenó luego de una audiencia judicial en los Tribunales donde Bianca Vargas, madre de Elías, se constituyó como querellante en la causa. En ese marco, además se rechazó la revocación del beneficio de la prisión domiciliaria que tiene Ríos.

Enojo, manifestación y ¿represión?

Indignados por esa decisión, tras la audiencia familiares y amigos de la mamá del pequeño decidieron dirigirse hacia el domicilio del padre del menor fallecido, a quien le atribuyen la responsabilidad del trágico accidente.

La bronca y el dolor durante el pedido de justicia fue creciendo en intensidad y se caldearon los ánimos. En el lugar se observó un gran despliegue policial e incluso cartuchos tirados en la vía pública. De hecho, el comunicado de la Fiscalía se emitió luego de que se denunciara públicamente que las personas que estaban protestando en el lugar habían sido reprimidas.

Hospital Puerto Madryn.jpg Una de las agentes está internada en la terapia intensiva del Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

Los manifestantes realizaron la quema de neumáticos hasta que comenzaron a llegar diferentes móviles policiales. En ese momento un grupo de mujeres empezó a retirarse aunque, según denunciaron, fueron abordadas y golpeadas por la fuerza policial.

Dos mujeres fueron detenidas y en esas circunstancias se generó el foco ígneo que afectó a las dos policías.

Los familiares adelantaron que no se retirarán de las puertas de la vivienda hasta que sean liberadas las dos mujeres demoradas.