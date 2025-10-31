Inauguraron luminarias LED en un tramo crítico de la Ruta 7

Fue instalada por el EPEN entre la segunda rotonda de Centenario y Cerámica Fasinpat. También mejoraron la señalización horizontal en la cinta asfáltica.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Infraestructura, informó que concluyeron los trabajos de recambio de las luminarias tradicionales de sodio de alta presión por equipos LED de 220 vatios sobre la Ruta Provincial N°7 , en el tramo comprendido entre la segunda rotonda de Centenario hasta la Cerámica Fasinpat.

Desde la noche del miércoles, el tramo de casi 9 kilómetros quedó iluminado de manera más eficiente luego del reemplazo de las 500 luminarias existentes.

Sólo resta cambiar algunas en los laterales de la rotonda que no implicarán cortes de tránsito.

En total sumaron ocho jornadas de trabajo coordinado entre el EPEN, la dirección provincial de Vialidad -que también realizó la demarcación de la ruta-, la Policía del Neuquén y el personal de Tránsito de la municipalidad de Centenario, que garantizaron la seguridad vial durante las tareas nocturnas.

Consumo energético

El reemplazo permite optimizar el consumo energético y mejorar sustancialmente la calidad lumínica, con una tecnología que ofrece un mayor índice de reproducción cromática, una percepción más natural de los colores y una mejor visibilidad de la calzada, contribuyendo así a incrementar las condiciones de seguridad vial.

El presidente del EPEN, Mario Moya, destacó que “es una inversión de más de 260 millones de pesos que ha realizado la dirección provincial de Vialidad, con la compra de materiales y, en el caso del EPEN, con la mano de obra calificada para la instalación”.

“Es un ahorro no solo económico, por el menor consumo de energía, sino que también trae un beneficio al medio ambiente ya que al consumir menos energía emitimos menos dióxido de carbono a la atmósfera. Así que estamos muy contentos con el trabajo en conjunto desde el gobierno provincial”, agregó.

image

Asimismo, desde la dirección provincial de Vialidad se realizaron trabajos complementarios de demarcación horizontal sobre la ruta, con el objetivo de reforzar la señalización y la seguridad vial en el corredor.

Convenio con la UBA

Recientemente, el EPEN firmó un convenio marco de asistencia técnica y capacitación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de su Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), con el objetivo de promover la cooperación académica y profesional en temas vinculados al sector energético.

El acuerdo fue suscripto por el presidente del EPEN, Mario Moya y el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara. Formaliza la articulación entre ambas instituciones para desarrollar programas de formación, asesoramiento técnico y capacitación especializada destinados a los equipos profesionales del organismo neuquino.

image

A través del convenio, se crea una Unidad de Coordinación integrada por representantes de ambas partes, que tendrá a su cargo la planificación, supervisión y evaluación de las actividades conjuntas.

Moya destacó que “este acuerdo de cooperación institucional permitirá fortalecer al organismo, no solo a través de la actualización de conocimientos técnicos y jurídicos en materia regulatoria y energética para nuestro equipo interno, sino también mediante el afianzamiento de alianzas estratégicas entre organismos públicos y privados, en línea con los compromisos asumidos recientemente en el marco del Congreso de Transición Energética”.

De la firma participaron también la directora por el Poder Ejecutivo, Agustina Barahona y el director por los Trabajadores, Mario Chiappe, junto con personal técnico del organismo.

De esta manera, el EPEN avanza en su compromiso de profesionalizar y modernizar la gestión energética provincial, promoviendo la articulación con instituciones académicas de excelencia y consolidando una visión integrada del desarrollo energético sustentable.