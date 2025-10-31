Río de Janeiro: refuerzan la seguridad para turistas en las playas, por el temor de nuevos ataques

Las alegres y coloridas postales de las playas no son las de siempre, tras la sangrienta operación policial que dejó más de 130 muertos. Cómo son los operativos.

Con el inicio de la temporada alta y tras días de tensión por un operativo policial que dejó más de 130 muertos, la ciudad de Río de Janeiro reforzó de manera visible su seguridad en las zonas turísticas más concurridas, ante el miedo de un nuevo enfrentamiento.

Desde este jueves, los visitantes que pasean por las playas de Copacabana, Ipanema, Leblón o Barra da Tijuca encuentran un panorama distinto: más patrulleros, más agentes y un control constante sobre avenidas, playas y espacios públicos.

La medida impulsada por el gobierno, busca brindar tranquilidad a los turistas en medio de la preocupación por posibles represalias del crimen organizado. “El objetivo es garantizar que quienes nos visiten puedan disfrutar de Río con total seguridad”, informaron fuentes oficiales del área de Seguridad Pública.

El refuerzo policial se siente con fuerza en el corazón turístico de la ciudad, frente al histórico hotel Copacabana Palace, emblema del lujo carioca que ha hospedado a figuras como Walt Disney, Albert Einstein, la princesa Diana y Paul McCartney. Allí, Luciano, un guía local de 42 años, ofrece excursiones por tierra, mar o aire y aseguró que “la presencia policial se duplicó en las últimas horas”.

“Nos piden avisar cada vez que salimos con grupos de visitantes y evitar algunas zonas en horarios nocturnos. Hay más controles, pero eso también genera confianza en los turistas”, comentó.

playas rio de janeiro

El incremento de la seguridad se nota en cada esquina. Cuatro camionetas de la Policía Militar ingresaron este jueves desde el conurbano hacia el centro, enfilando hacia el comando operativo de la zona de playas. En una de ellas, con la caja abierta, se observaban doce efectivos uniformados con armas largas, parte de un grupo de elite destinado a la vigilancia en los principales corredores turísticos.

En la Avenida Atlántica, el paso de patrulleros es constante, mientras que sobre las calles paralelas, a pocas cuadras de la playa, se multiplican los móviles estacionados en plazas y espacios públicos. “La idea es que la presencia sea disuasiva y que los turistas perciban seguridad”, explicaron fuentes de la Policía Militar.

El turismo, prioridad en medio de la tensión

El operativo se desplegó tras el sangriento enfrentamiento del martes pasado, en la que más de 130 personas murieron durante un enfrentamiento entre fuerzas policiales y miembros del Comando Vermelho, la banda narcocriminal más poderosa de Río. El líder del grupo logró escapar, y esa fuga generó preocupación por posibles represalias.

Rio de janeiro refuerzan controles policiales para proteger (2)

A pesar de este contexto, el gobierno busca enviar un mensaje de tranquilidad a los visitantes nacionales y extranjeros. “Río vive del turismo, y es fundamental garantizar que quienes eligen la ciudad se sientan protegidos”, remarcaron voceros oficiales.

Una fuerza al servicio del turista

La Policía Militar de Río cuenta con unos 40.000 efectivos en todo el estado —una cifra comparable a la de la Policía Federal argentina— y gran parte de ellos se encuentra ahora afectada a la vigilancia turística. Las zonas de playas, los accesos al centro y los principales corredores hoteleros están bajo patrullaje permanente.

En Copacabana, los agentes recorren la costa a pie, en bicicleta y en camionetas, mientras que en Ipanema y Leblón se instalaron puntos fijos de control. El despliegue se complementa con operativos marítimos y patrullajes aéreos sobre el litoral.