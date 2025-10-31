Noche de Brujas: los neuquinos cuentan sus experiencias paranormales

Este viernes 31 de octubre se celebra Halloween y los neuquinos nos cuentan las situaciones paranormales vividas y el temor a lo experimentado.

La noche de brujas es una celebración que pone la atención en lo sobrenatural y aterrador. Esta festividad fue ganando popularidad a nivel mundial y llegó a la Argentina donde desde hace un tiempo es motivo de festejos.

Este año Halloween cae un viernes, el 31 de octubre, y cada vez más jóvenes y niños se disfrazan como vampiro, bruja, momia o zombies. Algunos otros hasta reviven a personajes de películas de terror como Jason, Freddy Krueger o Scream. Más allá de los disfraces que copan las calles, otros se la juegan con decoraciones para las viviendas.

Con Halloween surgen cientos de historias de terror, ya sea que uno haya protagonizado o que algún otro contó como experiencia paranormal. Lo cierto es que esta fecha se celebra y cada vez más.

Depende del Viento recorrió las calles de la ciudad de Neuquén para charlar con los vecinos y conocer historias sobrenaturales o experiencias que hayan protagonizado. Se mueve el vaso sin explicación, vi una sombra y no hay nadie… son algunas de las tantas situaciones del más allá que no tienen explicación.

Reel historias paranormales DDV

Pese a que muchos coincidieron a que no vivenciaron situaciones así, otros las recuerdan y las cuentan con sorpresa en el día de brujas. “Que las hay, las hay…” reconoce un vecino que se detiene a charlar y contar una experiencia. “No encontraba documentación y un amigo me dijo que pusiera un vaso boca abajo sobre la heladera, lo encontré de inmediato”, cuenta.

Una adolescente se detiene y narra diversas situaciones paranormales en distintas viviendas de la ciudad de Neuquén. “Sombras, ruidos…” dice haber sentido en casas donde ha vivido junto a su familia. “No le tengo miedo y suelo festejar esa fecha”, suma.

En tanto, un joven cuenta que el 27 de octubre, Día de las mascotas fallecidas, pudo vivenciar el regreso de su perrita fallecida tiempo atrás.

Las historias son múltiples. Algunos creen, otros no. Lo cierto es que la energía fluye y no siempre estamos preparados para recibirla.