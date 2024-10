Luis Suárez destrozó a Marcelo Bielsa y encendió las alarmas en Uruguay

Suárez, un histórico en la selección uruguaya y máximo goleador de la Celeste, no tuvo reparos en señalar que su vínculo con Bielsa fue estrictamente profesional. “La relación con Bielsa era solo profesional. Desde el principio, preferí evitar roces porque sabía que él no suele lidiar con los líderes o jugadores de experiencia, no le gusta”, comentó el delantero. Según su relato, las conversaciones con el técnico fueron mínimas, y se limitaban a aspectos puntuales del juego, como cuando habló con él en el entretiempo de un partido contra Argentina en la Bombonera.