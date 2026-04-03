Siguen las "piñas" en las rutas neuquinas: fuerte choque en ruta 22 con heridos

El finde largo de Pascuas viene muy accidentado. Hay que bajar el pie del acelerador. Se registró otro choque en la Ruta 22.

Con rutas que muestran un importante movimiento de vehículos por el fin de semana largo, siguen los siniestros y tanto autoridades policiales como encargados de organismos de seguridad vial piden mucha precaución en maniobras de sobrepaso y la necesaria distancia que se debe guardar entre vehículos. Este Viernes Santo volvió a registrarse una violenta colisión en una ruta neuquina.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30, en el kilómetro 1267 de la Ruta Nacional 22 , a la altura de Arroyito. Apenas fueron alertados, concurrió al lugar de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Senillosa bajo la responsabilidad del comandante general Marcelo Gómez.

En el lugar del hecho, los efectivos se encontraron con dos camionetas y cuatro personas golpeadas. De acuerdo a lo informado por los Bomberos en su espacio en la red social Facebook, los cuatro ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital de Senillosa.

choque Ruta 22 Gentileza Bomberos Voluntarios Senillosa

Investigan las causas

En cuanto a los vehículos involucrados, fueron una camioneta Ram, con una importante abolladura en su parte delantera, y otra camioneta, Volkswagen Saveiro, con daños en la parte trasera. Se presume que este vehículo hizo una maniobra para salir o ingresar a la estación de servicio YPF y que fue colisionado por la Ram. De igual forma, las circunstancias del incidente se encuentran bajo investigación, con la intervención de Tránsito y la Comisaría 11 de Senillosa, que también se hizo presente en el sitio del choque y dispuso un operativo preventivo para evitar otros siniestros.

Asimismo, los bomberos no solo ayudaron en la tarea de auxilio de los ocupantes de las camionetas, dos personas en cada vehículo, sino que llevaron a cabo una limpieza de la cinta asfáltica.

choque Ruta 22 gentileza Bomberos Voluntarios Senillosa

En cuanto al estado de las personas accidentadas, los Bomberos puntualizaron que fueron trasladadas “al nosocomio local para revisión médica”.

El antecedente

El incidente ocurrido este viernes se suma al de ayer jueves, cuando en la Ruta Nacional 237 dos vehículos protagonizaron un choque por alcance.

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:30, a la altura del kilómetro 1414.

El siniestro involucró a un Renault Sandero Stepway y un Volkswagen Gol Trend.

Como consecuencia del accidente, nueve personas resultaron afectadas. Dos mujeres sufrieron heridas de consideración y fueron derivadas en ambulancia al hospital de Piedra del Águila para una evaluación exhaustiva.

El resto de los ocupantes no requirió traslado, aunque sí debieron ser atendidos por los médicos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, el personal de salud local y efectivos de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, quienes llevaron adelante tareas de asistencia, prevención y ordenamiento vehicular.

Demoras

Debido al operativo que se extendió durante varias horas, se registraron importantes demoras en el tránsito, lo que generó largas filas de vehículos en ambos carriles de la Ruta 237.

Finalmente, alrededor de las 13:30, terminaron las tareas preventivas.