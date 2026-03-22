En un clásico para el infarto, el Real Madrid le ganó sobre la hora al Atlético de los argentinos

El elenco del Cholo Simeone se puso en ventaja y luego igualó el pleito de la mano de Nahuel Molina, pero no pudo evitar el desequilibrio individual de Vinicius.

El Real Madrid se quedó con un derbi electrizante tras vencer 3-2 al Atlético de Madrid de los argentinos en el Santiago Bernabéu. El equipo de Diego Simeone no pudo sostener la ventaja inicial y terminó con las manos vacías en la jornada 29. A pesar del esfuerzo de las figuras albicelestes, con un tanto incluido de Nahuel Molina , la jerarquía individual del Merengue inclinó la balanza en un segundo tiempo cargado de polémicas.

El marcador se abrió a los 32 minutos de la primera parte gracias a una gran jugada colectiva del conjunto visitante. Giuliano Simeone asistió de taco a Ademola Lookman, quien definió con precisión ante la salida de Andriy Lunin para el 1-0 parcial. El hijo del Cholo fue uno de los puntos más altos del equipo durante los primeros 45 minutos.

Sin embargo, el complemento trajo consigo una ráfaga merengue que cambió el destino del clásico capitalino de manera drástica y rápida. Apenas iniciada la segunda mitad, una falta de Dávid Hancko sobre Brahim Díaz terminó en un penal que Vinicius Júnior cambió por gol . Poco después, Federico Valverde dio vuelta el resultado con un potente remate que dejó sin respuestas a Juan Musso .

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El Colchonero no se dio por vencido y logró la igualdad transitoria gracias a la conexión entre sus referentes argentinos. Molina concretó una gran jugada tras una asistencia de Julián Álvarez, poniendo el 2-2 que devolvía la ilusión a los colchoneros. El lateral derecho celebró con euforia un tanto que parecía rescatar al menos un punto en territorio enemigo.

Vinicius puso el 3-2 a falta de 20 minutos para el final

La alegría fue efímera, ya que Vini volvió a aparecer a los 26 minutos del segundo tiempo para sentenciar el pleito. El brasileño anotó el 3-2 definitivo tras una gran acción individual, dejando al Atleti sumergido en la impotencia total. Sobre el final, la Araña estrelló un remate en el palo que pudo haber significado un nuevo empate.

Incluso con la expulsión de Valverde a falta de un cuarto de hora, la visita no logró aprovechar la superioridad numérica. El ingreso de Alex Baena en ataque no fueron suficientes para perforar por tercera vez la defensa madridista. Musso, recientemente convocado a la Selección, tuvo intervenciones destacadas ante Arda Güler y Trent Alexander-Arnold, pero no logró evitar la caída de su valla en los momentos críticos.