Volvió el Huevo Acuña y hay dos nuevos en la lista de Scaloni para la fecha FIFA de marzo

El técnico de la selección dio la nómina para jugar contra Guatemala en la Bombonera el próximo 31 de marzo.

El regreso del Huevo Acuña es una de las novedades en la lista que dio este miércoles Lionel Scaloni para la fecha FIFA de fines de marzo. La selección enfrentará a Guatemala en La Bombonera el próximo 31 de este mes con algunas vueltas y un par de caras nuevas.

El zapalino , que debutó antes del Mundial 2018 y forma parte del proceso de la Scaloneta desde sus comienzos, regresa a la selección mayor, donde conoce a la mayoría de sus compañeros.

En el puesto de lateral izquierdo está el habitual titular, Nicolás Tagliafico, y se suma uno de los dos nuevos: Gabriel Rojas. El zurdo de Racing (foto) es el mejor en ese lugar de la cancha del fútbol argentino y lleva varias temporadas en alto nivel.

gabriel rojas

El compañero de Acuña en River, Gonzalo Montiel, es otro de los regresos junto a Leandro Paredes, Juan Musso y Leonardo Balerdi.

Uno de los grandes ausentes es Franco Mastantuono, quien no está teniendo minutos importantes en el Real Madrid, a diferencia de otros en su puesto como Nico Paz y Gianluca Prestianni.

Entre los que venían siendo citados, también afuera esta vez: Joaquín Panichelli, Facundo Medina, Kevin Mac Allister y Walter Benítez,

No están por lesión: Giovani Lo Celso, Juan Foyth, Paulo Dybala, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Emiliano Buendía y Matías Soule.