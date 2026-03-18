De enfrentar al Real Madrid de Cristiano Ronaldo a jugar el Federal A: la impactante historia de un ex San Lorenzo

Un futbolista que fue campeón de la Copa Libertadores y enfrentó a un merengue galáctico por el Mundial de Clubes, fue anunciado como un nuevo refuerzo de un equipo que debuta en el Federal A.

El fútbol suele tener un sinfín de vaivenes en las carreras profesionales de cada uno de los futbolistas en mayor o menor escalas. Algunos llegaron a codearse con figuras top del fútbol mundial y actualmente les toca atravesar un duro momento quizás en la última etapa de la carrera profesional.

Enzo Kalinski vivió en 2014 un momento en su vida parecido a tocar el cielo con las manos en el ambiente futbolero. Aquellos jugadores de renombre que lideraban la elite del fútbol mundial estaban frente a él cuando San Lorenzo se puso cara a cara con el Real Madrid , que en su plantilla tenía a Cristiano Ronaldo, Tony Kroos, Sergio Ramos entre otras figuras mundiales que tenía ese equipo. La historia marca que el duelo por el Mundial de Clubes lo ganó el equipo español por 2-0, pero el recuerdo que tiene el jugador es emotivo por haber enfrentado a jugadores de esa talla.

Sin embargo luego de ese pico en su carrera, empezó a tener una caída en su carrera a punto que pasó por clubes como U Católica, Tijuana de México, Banfield, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero y Quilmes hasta desembarcar luego en el Federal A.

Kalinski Kroos

En las últimas horas el futbolista que ganó Copa Libertadores, Liga Argentina, Copa Argentina y Supercopa de Chile fue confirmado como nuevo jugador de Fundación Amigos por el Deporte (FADEP), que jugará por primera vez la división argentina. Lo llamativo de eso es que quien es fundador y presidente del club es Sebastián Torrico, arquero del cuervo en dicho encuentro y excompañero de Kalinski.

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Qué dijo Kalinski sobre el presente de San Lorenzo

“Me incomoda y también me molesta un poco que San Lorenzo no pueda acomodarse, es un club muy grande y no es lindo verlo a los tumbos y tapando agujeros. Con tanta información que hay para que los clubes estén bien, no entiendo por qué no copian los buenos ejemplos y que vaya por un camino recto que te dé frutos”, dijo el jugador en D Sports Radio.

Por otra parte, sumó: "Los chicos ponen la cara en un momento complicado, y hay que destacarlo a eso. San Lorenzo es un club que tiene unas inferiores tremendas. Me saco el sombrero por cómo compiten los chicos, pero podría estar muchísimo mejor, con otros refuerzos y siendo protagonistas en los campeonatos. Me molesta muchísimo verlo así, a los tumbos, tapando agujeros”.

“Yo me fui en 2016 y el club estaba ordenado y con un plantel muy competitivo y jugadores de calidad junto a chicos de inferiores que estaban muy preparados, pero verlo así no es algo muy lindo porque después de ver todo eso pensás que se va a sostener por los socios, por su gente y porque San Lorenzo mueve montañas”, soltó.

Y cerró: “Espero ver a un club diferente otra vez, hoy en día se mira la tabla de abajo o se juega de una manera que se busca no perder puntos o poder rescatar un empate. A mi me parece que ningún hincha lo quiere ver así. Lo queremos ver como la historia manda en San Lorenzo, con un equipo protagonista, con jugadores estrellas, que compita y marque la diferencia”.