¿Sigue? Confirmaron qué pasará con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid la próxima temporada

En España ya trascendió la decisión que habría tomado la dirigencia del Colchonero con respecto a la continuidad del histórico DT.

En medio de una temporada tumultuosa, se supo qué pasará con la continuidad de Diego Simeone en el Atlético de Madrid : desde España dan por hecho que el Cholo seguirá al frente del equipo durante la próxima campaña. La información surge de distintos medios del país ibérico, que coinciden en que el entrenador y la dirigencia ya mantuvieron conversaciones formales y alcanzaron un acuerdo para prolongar el vínculo. De este modo, se disipan las versiones que en las últimas semanas instalaban dudas sobre su permanencia en el banco rojiblanco.

El entendimiento entre las partes también descarta la posibilidad de ejecutar la cláusula que permitía una salida anticipada tras la próxima temporada. Ni el club ni el propio DT mostraron intención de cortar el proceso, pese a los rumores que vinculaban al técnico con otros destinos , como el Inter de Milán. Así, el ciclo del ídolo seguirá vigente, consolidando uno de los proyectos más extensos y exitosos del fútbol europeo contemporáneo.

Las especulaciones habían crecido en paralelo a la posible irrupción del fondo Apollo Global Management en la estructura del club. Algunas versiones indicaban que ese movimiento podía implicar cambios en la conducción deportiva, incluyendo el puesto de entrenador. Sin embargo, tanto la dirigencia como los inversores potenciales están al tanto de la decisión de sostener al estratega, una figura central en la identidad competitiva del elenco capitalino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2036187164627837139&partner=&hide_thread=false Cholo Simeone llegó a Argentina y fue consultado por la cláusula de Julián Álvarez y la chance de que Giovanni, su hijo, sea jugador del Millonario en el próximo mercado pic.twitter.com/FD9bVf1RAb — TyC Sports (@TyCSports) March 23, 2026

Mientras se define su continuidad, el foco del orientador argentino está puesto en los desafíos inmediatos. El Atleti afrontará una serie de compromisos decisivos, entre ellos un triple enfrentamiento ante el Barcelona y la final de la Copa del Rey, más allá de la Champions. La obtención de ese título aparece como un objetivo prioritario para cerrar la temporada con un logro concreto y reforzar el respaldo al proyecto deportivo.

En paralelo, la dirección deportiva ya trabaja en la planificación del plantel para el próximo ciclo, siempre con Simeone como eje. Los responsables del área, junto al cuerpo técnico, analizan posibles incorporaciones y salidas -se baraja la de Thiago Almada-, con el objetivo de mantener la competitividad del equipo en todas las competiciones. El ex Racing está al tanto de cada movimiento y participa activamente en la toma de decisiones estratégicas.

Cuándo retomará las conversaciones el Atlético de Madrid con el Cholo

El contrato vigente garantiza la presencia del Cholo hasta el final del cuso 2026-27, aunque no se descarta una extensión adicional. Ambas partes acordaron retomar las conversaciones una vez concluido el período actual, sin urgencias ni definiciones anticipadas. La prioridad, según coinciden en el entorno de la institución, es cerrar el año de la mejor manera posible antes de proyectar el futuro.

Los números de Simeone respaldan su continuidad. Desde su llegada en 2011, dirigió 786 partidos con un balance de 465 victorias, 170 empates y 151 derrotas, además de conquistar ocho títulos oficiales. Bajo su conducción, el Atlético ganó dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa, convirtiéndose en el más laureado en la historia del club.

Más allá de los trofeos, el impacto del ciclo también se mide en la regularidad competitiva. El Colchonero se consolidó como un protagonista habitual de la Orejona, clasificando de manera sostenida desde la llegada del ex River y San Lorenzo. Un dato que grafica la magnitud del proceso y explica por qué, en Madrid, entienden que todavía hay Cholo para rato.