Javier Milei "photoshopeó" su foto votando y desató una ola de memes

El presidente publicó una imagen retocada y las redes sociales no tardaron en convertirla en tendencia nacional.

En pleno domingo de elecciones legislativas, el presidente Javier Milei se convirtió en protagonista inesperado de la jornada por un insólito motivo. No por su voto ni por declaraciones políticas, sino por una foto .

El mandatario publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya votando que, a los pocos minutos, fue señalada como visiblemente alterada digitalmente.

La imagen en cuestión fue tomada de una transmisión en vivo de TN y luego retocada antes de ser publicada. En la versión difundida en redes, Milei aparece sin papada, con la piel lisa y bronceada, los ojos más claros, una sonrisa marcada y un cabello visiblemente más brillante . En cuestión de minutos, la imagen se volvió viral y generó una catarata de comentarios, burlas y memes en todas las plataformas.

La imagen modificada, bautizada por los usuarios como “el Milei photoshopeado”, fue objeto de un análisis minucioso en redes sociales. Varios internautas compararon la foto original de la transmisión televisiva con la publicada en la cuenta presidencial, dejando en evidencia los cambios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Thomsspz2022/status/1982541829917847715&partner=&hide_thread=false Milei en cámara sin Photoshop y Milei en su cuenta photoschopeado pic.twitter.com/7UGuXqDHnY — || (@Thomsspz2022) October 26, 2025

“Le extirparon exitosamente la papada”, ironizó un usuario en X (ex Twitter), mientras otro señaló: “Un filtro más y te limpia el Riachuelo quijodepuuuuuuu”. Entre los comentarios más compartidos, también hubo comparaciones con personajes de ficción. “Se puso la cara de Homelander!!! Es un loco!”, escribió un usuario, haciendo referencia al villano de la serie The Boys, famoso por su expresión rígida y su sonrisa forzada.

Humor y memes sin fronteras

El episodio rápidamente traspasó las fronteras argentinas. En Perú, un usuario comentó: “Aquí en Perú estamos hasta el culo, pero hasta aquí nos da vergüenza ajena, fuerza argentina”, mientras otros desde México y España replicaban los memes con frases como “Javier Milei versión IA” o “Cuando te votás a vos mismo en el metaverso”.

En cuestión de horas, el hashtag #MileiPhotoshopeado se ubicó entre las principales tendencias nacionales. En las redes sociales circularon videos comparativos con filtros de belleza exagerados.

Aunque el episodio tuvo un tono humorístico, también despertó críticas de sectores opositores y de analistas de comunicación política, quienes consideraron el hecho como “una señal de desconexión con la realidad”.

Comparación con Homelander: "Se puso la cara de Homelander!!! Es un loco!", escribió un usuario, comparándolo con el villano de la serie The Boys.

Un episodio más en la era de la política digital

La polémica imagen se suma a la lista de episodios donde la estética digital se cruza con la comunicación política. En los últimos años, tanto dirigentes nacionales como internacionales han sido objeto de escraches, memes o debates por el uso de filtros, retoques o imágenes generadas por inteligencia artificial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCPavanzado/status/1982476841622638996&partner=&hide_thread=false Esto es un montón pic.twitter.com/DDIu1UhMPh — PlanB (@RCPavanzado) October 26, 2025

En el caso de Milei, el impacto fue inmediato. Su publicación acumuló miles de comentarios, la mayoría en tono de burla, y provocó que incluso cuentas oficiales y medios internacionales replicaran la historia.

Mientras los argentinos acudían a las urnas, la foto retocada del presidente se transformó en el fenómeno viral del domingo y los memes no se hicieron esperar, junto a comentarios divertidos e irónicos en redes sociales.