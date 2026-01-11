En un partidazo, el Barcelona le ganó al Real Madrid y es campeón de la Supercopa de España

El Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España por decimosexta vez tras derrotar al Real Madrid en una final vibrante disputada en Arabia Saudita. El equipo azulgrana logró imponerse en el King Abdullah Sports City Stadium con un marcador de 3 a 2, consolidando su dominio en el palmarés del torneo nacional. La victoria se fundamentó en la efectividad goleadora de Raphinha , autor de un doblete decisivo, y en la jerarquía del delantero polaco Robert Lewandowski para desnivelar.

El encuentro comenzó con un dominio marcado por parte del conjunto dirigido por Hansi Flick , que buscó la posesión mientras el Madrid esperaba agazapado para salir de contra. El delantero brasileño abrió la cuenta a los 36 minutos tras una asistencia de Lamine Yamal, luego de haber desperdiciado una oportunidad inmejorable apenas unos segundos antes del gol. Sin embargo, la ventaja duró poco debido a una genialidad individual de Vinícius Júnior , quien empató el duelo con una jugada de alta factura técnica.

Sobre el cierre de la primera etapa, el compromiso entró en una ráfaga de emociones intensas que dejó el marcador igualado antes del descanso obligatorio entre los equipos. El artillero polaco volvió a poner al frente a los blaugranas picando la pelota ante la salida de Courtois , pero Gonzalo García encontró un rebote en el travesaño para empatar nuevamente. Con el 2 a 2 en el tablero, ambos conjuntos se retiraron a los vestuarios tras un primer tiempo cargado de llegadas y mucha dinámica.

En el complemento, la paridad se mantuvo hasta que Raphinha capturó un rebote de media distancia y, tras un desvío, sentenció el tercer tanto para el club catalán. Xabi Alonso intentó reaccionar moviendo el banco de suplentes con los ingresos de figuras como Kylian Mbappé, Arda Güler y el argentino Franco Mastantuono. A pesar de los cambios ofensivos, el Merengue se topó contra la seguridad del arquero Joan García, quien desactivó cada intento de los delanteros blancos.

Franco Mastantuono entró, pero no pudo evitar la derrota merengue

El tramo final del derbi estuvo marcado por la tensión defensiva del Barsa, que debió replegarse para cuidar la mínima ventaja obtenida en la segunda mitad del juego. Frenkie de Jong, capitán del Barcelona, se fue expulsado por doble amonestación a los 90 minutos tras una infracción sobre la humanidad de la estrella francesa. Con un hombre menos en cancha, los catalanes resistieron los embates desesperados de su eterno rival para asegurar el triunfo en el desierto.

El primer título del año pic.twitter.com/NoebSYySr7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

Marcus Rashford tuvo la oportunidad de liquidar el pleito en un contraataque solitario, pero su definición se fue apenas desviada del poste derecho defendido por Thibaut Courtois. En la última jugada del tiempo adicionado, el guardameta del vencedor se convirtió en héroe al contener un cabezazo de Marco Asencio que tenía destino directo de red. Con el pitazo final del árbitro, el Barcelona celebró la obtención de un nuevo título oficial para sus vitrinas ante la mirada mundial.