¿El doble de Sergio Ramos? el impactante parecido de un jugador que enfrentó al Barcelona y confundió a todos

El partido entre Real Madrid y Club Deportivo Guadalajara por la Copa del Rey se volvió viral en las redes sociales por un parecido insólito.

El resultado del duelo entre Barcelona y Club Deportivo Guadalajara por la Copa del Rey fue casi anecdótico por una victoria esperada por el club de la primera división, pero particularmente por una situación que se volvió viral en las redes sociales y generó distintas hipótesis.

Es que durante el encuentro quien se llevó las miradas fue el futbolista Borja Díaz , jugador de 35 años, por su parecido físico con Sergio Ramos , defensor que supo brillar con la camiseta del Real Madrid quien es el rival histórico del blaugrana. El jugador de 35 años que ha pasado por clubes españoles como Fuenlabrada, Arenas, Sanse, Recreativo, Rayo Majadahonda, Melilla, Talavera, Hércules, Unionistas de Salamanca, Estepona y desde el año pasado Deportivo Guadalajara generó una gran repercusión a nivel mundial.

Mientras tanto el experimentado defensor busca club tras su salida de Rayados de Monterrey y evalúa opciones para cerrar contrato en corto plazo para no perder continuidad. Mientras tanto, distintos clubes están expectante a su decisión.

Borja-Ramos

Inexplicable: Franco Mastantuono frenó un ataque del Real Madrid con la mano y recibió duras críticas

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid luego de superar una pubalgia que le trajo dolores de cabeza y por los cuales tuvo que ser marginado de una seguidilla de partidos a pesar de que el deseo del entrenador Xabi Alonso es contar con el joven futbolista surgido en River. Durante la victoria 3-2 ante Talavera por la Copa del Rey tuvo un gran desempeño marcado por una jugada insólita.

Fue a los 57 minutos cuando Mastantuono sorprendió a todo el estadio. No por su habilidad que ha demostrado en su corta trayectoria como futbolista profesional, sino que tuvo una actitud que no pasó desapercibida en el campo de juego luego de recibir un balón largo de su compañero Kylian Mbappé, que no tuvo la precisión deseada y terminó quedando lejos del punto ideal para que pueda controlar y sostener el ataque.

Llamativamente, al ver que no llegaba a controlar, Mastantuono agarró la pelota con la mano cerca de la línea de lateral pero sin contemplar que aún estaba dentro del campo de juego. Ante esta situación el equipo e hinchada rival reclamaron por una amarilla que merecía pero terminó esquivando.

“¿Pero qué hizo Mastantuono? El argentino no llegó a controlar el envío de Mbappé y cogió el balón con las manos dentro del campo”, soltó el medio Teledeporte mientras que el diario AS se refirió a la jugada como un “cortocircuito”.

Por otra parte, Mundo Deportivo escribió: “Por cierto, Mastantuono se ha librado de una amarilla clara, ya que ha cogido la pelota con las manos de forma descarada. La grada grita ‘fuera, fuera‘... y con razón”.

En diario AS destacaron el nivel mostrado por Mastan: “Vuelta a la titularidad para el argentino y buenos minutos jugando como improvisado extremo derecho, aunque en la práctica jugó mucho más por dentro y dejó la banda a David Jiménez. Firmó buenas acciones, aunque le faltó dar la puntilla, y sacó también algún remate de cabeza sin puntería. Se fue en el 66’ para que entrase Rodrygo”.