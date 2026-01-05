El extraño caso del futbolista que tiene mas títulos que partidos jugados en Barcelona y fue compañero de Messi

Algunos arqueros del fútbol mundial corren de atrás en distintos planteles por la complejidad que tiene la posición debido a la poca rotación que suele haber en el puesto ya que, la mayoría de las veces, se da en un contexto de lesiones en quien es titular o un desgaste definitivo en el funcionamiento del mismo. Sin embargo, su rol en el plantel es importante.

El arquero Jordi Masip es un caso particular en el fútbol por su presencia en el plantel del Barcelona de España , uno de los mejores clubes a nivel mundial que se mantiene en la elite del deporte rey. Es que si bien surgió en la institución no tiene el protagonismo que deseaba aunque ha logrado marcas inesperadas que no pasan desapercibidas.

En la institución blaugrana solamente disputó cuatro partidos en tres años, donde en algunos de ellos ha compartido con el astro rosarino Lionel Messi . Sin embargo esto no lo privó de ser uno de los jugadores que ha quedado en la historia del club ni del fútbol mundial cosechando Mundial de Clubes, Champions League, Supercopa de Europa, tres Copa del Rey, dos LaLiga y una Supercopa de España.

Masip Messi

En 2019 el arquero llenó de elogios a su excompañero Messi en diálogo con Mundo Deportivo: " Es una bestia competitiva. El mejor que yo he visto en toda mi vida. Además, he tenido el placer de jugar con él, de compartir sesiones de trabajo, de sufrirlo en los entrenamientos y de disfrutarlo".

Cuál es la figura mundial y ex compañero de Messi que evaluó retirarse por lesiones: "No aguantaba más"

El mundo del fútbol lo posicionó entre los mejores jugadores del fútbol mundial aunque distintas decisiones y situaciones en su carrera lo privaron de brillar y consolidarse como uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. Esta última etapa de un excompañero de Messi se volvió un caos envuelto en un sinfín de lesiones que lo obligaron a perder continuidad.

En las últimas horas su padre contó sin escrúpulos y en un crudo relato la opción que barajó para su futuro profesional. Fue el padre de Neymar quien confesó que evaluó ponerle punto final a su carrera luego de su lesión en noviembre del 2025 que afectó el menisco de su rodilla izquierda.

"La prensa lo filtró antes de que habláramos con él y se quedó en blanco", contó durante su participación en el canal Rafa Tecla T. Luego contó: "Le afectó mucho que la gente diga que no volvería a jugar ese año. Cuando llegó a casa me dijo que no aguantaba más".

Neymar Santos

En su relato sumó: " Por un segundo no pude salvarle la cabeza a mi hijo". Más tarde contó cómo logró mantenerlo en eje y convencerlo de continuar en su carrera: "Empecé a hablarle. Le decía ' unos tipos muy ruidosos, muy pocos, pero increíblemente ruidosos, quieren que te rindas. Si nos rendimos... Ya casi lo logramos. Son seis meses. No puedes aceptar lo que hace esta gente ruidosa. No puedes escuchar lo que dicen los de afuera'. A la mañana siguiente me escribe 'voy a entrenar a ver si aguanto'. Va y hace de todo. Dijo que le dolía un poco, pero que logró entrenar".

Durante 2024 sufrió cuatro duras lesiones que le hicieron poner en duda su futuro profesional.