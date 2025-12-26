Cuáles son los tres defensores argentinos que Barcelona tiene en carpeta para reforzarse

El Barcelona de España es uno de los clubes con más historia en el fútbol mundial incluso de suma importancia en la actualidad recuperando un buen nivel deportivo luego de una etapa de sequía. Tras la inesperada y dolorosa salida del club de Lionel Messi en 2021 y el retiro del Kun Agüero el elenco blaugrana se quedó sin referentes argentinos en el plantel .

Este mercado de pases en Europa será probablemente una posibilidad para volver a contratar un argentino para el entrenador Hansi-Flick. Según trascendió el club tendría en carpeta a tres jugadores que han pasado por la Selección argentina para reforzar la defensa.

Uno de los principales apuntados es Nicolás Otamendi , de 37 años , debido a que en Benfica sigue demostrando un buen nivel y logró colocarse como una pieza clave para el elenco del entrenador José Mourinho. Si bien es capitán en la institución, su contrato vence en junio de 2026 y su futuro es una incógnita.

Otamendi.jpg Nicolás Otamendi

Por otra parte también figura entre las posibilidades el defensor Marcos Senesi, quien actualmente juega en el Bournemouth siendo una pieza intocable. Al igual que Otamendi, finaliza su contrato en junio de 2026.

Senesi 1.jpg

El tercero de los argentinos buscados, todos con pasado o presente en la Selección argentina, es Juan Foyth. El defensor que actualmente juega en el Villarreal de España ya ha sonado para ser refuerzo del club en otras oportunidades, aunque no se concretaron negociaciones. Uno de los puntos con mayor importancia es que puede jugar tanto de central como de lateral derecho.

Foyth

Lo cierto es que en medio de una danza de nombres el Barcelona debe reforzarse pensando en suplir los espacios que dejaron Andrea Christensen, que se recupera de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y Ronald Araújo, licenciado por problemas de salud mental.

Otro más: el jugador de la Selección que se podría sumar al Inter Miami de Messi y De Paul

Mientras Lionel Messi se encuentra de vacaciones tras lograr el histórico título de la MLS, Inter Miami ya trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese contexto, el club de La Florida evalúa sumar a Giovani Lo Celso, mediocampista clave de la Selección Argentina y viejo conocido del capitán albiceleste.

Las Garzas, que buscarán revalidar el título de la MLS en el 2026 y ser protagonistas en la Concachampions, comenzaron a moverse con fuerza en el mercado de pases. En las últimas horas, desde España surgió la información de un interés concreto del Inter Miami por Lo Celso, actual jugador del Real Betis y habitual convocado por Lionel Scaloni en la Albiceleste.

Según informó el diario El Correo de Andalucía, el futuro del volante atraviesa un punto de inflexión en el club sevillano. La dirigencia del Betis analiza una reestructuración del plantel para el mercado de invierno, con el objetivo de liberar masa salarial y abrir cupos para nuevas incorporaciones, principalmente en ofensiva.

image

Lo Celso viene de tener poca continuidad en el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini. En los últimos cuatro partidos acumuló apenas 83 minutos tras una lesión muscular sufrida ante Girona. Esta situación llevó al club a considerar una eventual salida en enero, siempre y cuando la transferencia supere los 5 millones de euros, cifra que permitiría cubrir la amortización pendiente de su pase desde Tottenham y reducir en más de cinco millones de euros anuales la carga salarial.

El presente de Lo Celso en España

Antes de la goleada por 4 a 0 frente a Getafe, el Ingeniero Pellegrini se refirió públicamente al presente del mediocampista argentino. “Gio está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo cada vez mejor, con más intensidad”, explicó el entrenador chileno.

En esa línea, el DT agregó que el jugador “pronto irá a ser nuevamente el futbolista que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo”, aunque reconoció que las lesiones consecutivas condicionaron su rendimiento. Ante Getafe, Lo Celso ingresó a los 66 minutos en reemplazo del brasileño Antony.

image

El volante argentino, que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión, forma parte del proceso de la Selección Argentina casi desde el inicio del ciclo de Scaloni y mantiene una relación cercana con Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, integrantes de su círculo más íntimo dentro del plantel nacional.

La posible llegada a Inter Miami no solo representaría un movimiento estratégico para el club estadounidense, sino también una oportunidad para Lo Celso de prepararse en Estados Unidos, uno de los países sede del Mundial 2026, en una liga que continúa elevando su nivel competitivo.

Más allá del posible arribo del mediocampista argentino, el equipo que dirige Javier Mascherano continúa activo en el mercado. En las últimas horas quedó cerca de concretarse la incorporación de Dayne St. Clair, arquero canadiense de 28 años elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS, según informó The Athletic.