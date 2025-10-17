De un presunto tirador suelto a una terrible sospecha: encuentran muerta a una pareja adentro de un auto

El matrimonio fue hallado al costado de una ruta de Illinois, Estados Unidos, a días de cumplir su primer año de casados.

La pareja encontrada muerta en Illinois, en una imagen tomada en una de sus vacaciones.

Una pareja que estaban a punto de cumplir su primer aniversario de casada fue encontrada muerta adentro de un auto, con un balazo en la cabeza , al costado de una ruta de Illinois, Estados Unidos .

El descubrimiento fue realizado por un agente del Departamento de Policía de Harvard, poco antes de la medianoche, cuando observó un vehículo estacionado en el carril norte de North Division Street (Ruta 14), con las luces de emergencia activadas, según se informó en un comunicado oficial.

Cuando se acercó, el policía se encontró con un escenario estremecedor : Rachel Dumovich y Brandon Dumovich , ambos residentes de Sharon, Wisconsin, estaban muertos. La mujer estaba en el asiento del conductor y su marido, en el de acompañante. Según sus redes sociales, habían contraído matrimonio en octubre del año pasado.

Según las primeras informaciones emitidas por la Policía local, ambos presentaban una herida de bala, por lo que se presume que pudo haber sido un caso de asesinato seguido de suicidio. Esa teoría cobró todavía más fuerza cuando las autoridades encontraron adentro del auto un arma de fuego.

Ante esa situación, fue advertido el Equipo de Asistencia a la Investigación Mayor (MIAT) del Condado de McHenry, que quedó al mando de las pericias inicialmente.

Del estupor inicial a la calma

Al encontrarse con ese escenario, la Policía en primer lugar planteó la hipótesis de que hubiera en un tirador en los alrededores. Por ese motivo, emitió una alerta a los residentes de la zona para advertirles sobre la fuerte presencia de la fuerza policial en la zona y que permanecieran resguardados en sus casas.

Sin embargo, luego llegaron a la conclusión que no existía ninguna amenaza para la comunidad, y se envió un segundo aviso recomendando a los residentes únicamente evitar la zona de la Ruta 14 entre las calles McKinley y Blackman, debido al cierre de la vía.

Poco más de siete horas después del hallazgo, la ruta se reabrió y se avisó que la actividad de la Policía había concluido.

El hecho ocurrió el pasado 6 de octubre y las autoridades señalaron, ocho días después, que continuaban investigando el hecho.

“La investigación sigue activa mientras los investigadores esperan el informe final del forense del condado de McHenry y la revisión y procesamiento de artículos probatorios adicionales”, explicó la Policía de Harvard.

En declaraciones a Fox News Digital, el jefe de policía local, Tyson Bauman, expresó que "si bien un asesinato-suicidio es un escenario potencial, no se ha tomado una determinación final".

Quiénes eran Rachel y Brandon Dumovich, la pareja hallada muerta

Rachel Dumovich tenía 29 años, un hermano y dos perros, Dash y Cedar. Había nacido en el condado de McHenry, Illinois, y en su adolescencia se destacó como porrista y atleta en la preparatoria Crystal Lake South, donde se graduó en 2014.

Cuatro años más tarde, obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, con constantemente honores.

“Conocida por su empuje, ambición y pasión, Rachel era una persona que conectaba, defendía y era una amiga leal por naturaleza. Tenía un fuerte sentido de empatía, compasión, justicia social y juego limpio, siempre defendiendo a quienes necesitaban voz. Con su espíritu exuberante, ingenio rápido y humor sin filtros, llenaba de energía y risas cada habitación que visitaba”, manifestó su obituario en línea.

PAreja estados unidos 2 La pareja se conoció en la secundaria y se casó más de 15 años después, en 2024.

Brandon Dumovich, en tanto, murió justo un día después de cumplir 30 años. Había nacido en Barrington, Illinois, y “traía luz y alegría a quienes lo rodeaban desde el principio”, señalaron sus allegados.

Se supo, además, que se desempeñó como suboficial de la Armada de Estados Unidos, donde “reflejó su profundo compromiso con el servicio y su inquebrantable pasión por ayudar a los demás, una cualidad que fue fundamental a lo largo de su vida”.

“La sonrisa contagiosa de Brandon y su agudo sentido del humor iluminaban cualquier espacio. Tenía una extraordinaria capacidad para animar y unir a la gente. La familia siempre estuvo en el centro de todo lo que hacía; era su ancla y su mayor fuente de orgullo”, se afirmó en un texto familiar.

De acuerdo con un sitio web creado para su boda, que tuvo lugar el 12 de octubre del año pasado, la pareja se conoció en la secundaria, a los 12 años, cuando Rachel robó una colonia del casillero de Brandon.

Luego de ese episodio, se mantuvieron en contacto durante varias etapas de sus vidas y luego de 15 años de amistad, en 2022, comenzaron una relación hasta que Brandon en el verano de 2023 le propuso matrimonio en Wisconsin, donde se llevó a cabo la boda.