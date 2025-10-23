Desesperada búsqueda de Lourdes de Bandana: la grave denuncia de su mamá

La madre de la cantante realizó la denuncia por su desaparición, y la policía activó una búsqueda.

Según precisaron, el 4 de octubre fue la última comunicación de Lourdes con su familia.

Lourdes Fernández, más conocida como "Lowrdez", cantante de " Bandana ", icónica banda pop argentina, desapareció el pasado 4 de octubre y su madre radicó la denuncia en una dependencia policial.

Según precisaron, el 4 de octubre fue la última comunicación de Lourdes con su familia . Pese a que se trató de una denuncia formal la que realizó su madre Mabel, la artista sigue activa en sus redes sociales.

Hay preocupación, ya que en el año 2022 había radicado una denuncia por violencia de género contra su expareja. Esta presentación judicial contra Leandro García Gómez fue retomada por Mabel en el escrito que recibió este miércoles a la noche a través de un mail, la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Según reveló Noticias Argentinas, efectivos policiales se presentaron en el domicilio del sospechoso y fueron recibidos por García Gómez, quien se mostró molesto durante el procedimiento e incluso registró la intervención con su teléfono. Una vez que llegaron al lugar, el hombre aseguró que la cantante ya no residía allí y que tampoco seguían manteniendo una relación de pareja. Además, advirtió que no permitiría una inspección del lugar sin una orden judicial.

Ante esa situación, las autoridades resolvieron establecer una consigna policial en la propiedad.

Apareció Lourdes de Bandana en medio de su búsqueda: "Esto es terrible"

Finalmente la cantante apareció a media mañana de este jueves con un extraño posteo en la historia de su cuenta de Instagram.

A las pocas horas, Lourdes apareció en redes sociales, y precisamente subió una storie en su cuenta de Instagram desconcertada por esta búsqueda de su paradero. "Me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes, esto es terrible".

Lourdes no se perdió

Las últimas publicaciones en redes sociales de Lourdes Fernández

Aunque la madre dice no saber nada de ella y no poder entrar en contacto, las redes sociales de la cantante se mantuvieron activas.

Hace 12 horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una historia de Instagram con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, dice sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

El posteo agrega: "Reparar el vínculo. Es importante soi [sic] tenemos una sola vida y un solo amor". Después, también hace 12 horas, hay otra imagen de la cantante sonriente recostada con un gato.

En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con Leandro García Gómez. aquien llama "LeanGG", igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.

La denuncia de la cantante por violencia de género

A finales del 2022 se conoció que la cantante se había presentado ante la Justicia para denunciar a su exnovio por violencia de género. En ese momento, al aire de "A la tarde" (América), habían mostrado el escrito en el que la artista enumeraba varias de las situaciones en las que habría sido atacada por Leandro García Gómez.

“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, habían leído de la denuncia.

Lourdes de Bandana.jpg En 2023 Lourdes de Bandana había denunciado a su novio Leandro García Gómez por violencia de género.

En el escrito también Lourdes había contado que había podido acceder al celular de su expareja y que había encontrado mensajes con otras mujeres. En ese momento, la artista también había dado a conocer una foto en la que se la veía con moretones en su cara. “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”, había manifestado ella.