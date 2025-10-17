El EPEN anunció cortes de luz programados para este sábado en Neuquén: ¿Dónde serán?

El Ente Provincial informó nuevos cortes del suministro de energía que afectarán distintos puntos del interior neuquino.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ) , dependiente del Ministerio de Infraestructura, anunció que este sábado 18 de octubre, se efectuarán varios cortes de luz programados. Las interrupciones del suministro responden a tareas de mantenimiento en sectores de las líneas de media tensión.

Los trabajos se realizarán mayormente durante la mañana y afectarán a distintas localidades de la provincia. Desde el organismo, solicitaron a los usuarios que tomen los recaudos necesarios con el fin de reducir los inconvenientes que la falta de energía pueda ocasionar en viviendas y comercios.

En la vecina ciudad de Centenario, el Ente Provincial de Energía del Neuquén, informó que los cortes de suministro eléctrico, para realizar trabajos en líneas de media tensión, están previstos para este sábado entre las 9 y las 12:15 horas.

En este caso, la interrupción afectará a numerosos barrios y loteos, así como a sectores clave de infraestructura local. Los sectores de la ciudad afectados serán: CAPIN, Unidad Penitenciaria U11 y Mercado Concentrador (de 9 a 12); y barrios Nueva España y El Vergel, Loteos Sommadossi y Prima Terra, y Cañadón de las Cabras (de 9 a 9:15 y de 12 a 12:15).

Chos Malal

En la ciudad de Chos Malal, los cortes serán para llevar a cabo tareas de mantenimiento en distintos sectores de líneas de media tensión, entre las 7 y las 11 de la mañana.

Según advirtió el EPEN, los trabajos dejarán sin luz a los siguientes sectores: Barrios Jardín, Área de Frontera, Mudon, Parque La Hoya, Cordillera del Viento y Los Pinitos.

A su vez, las tareas también afectarán a los 104 Lotes, Agua Escondida, Las Vertientes, Parque de Servicios, EPAS, parte del Tiro Federal, Uriburu, Chacras Norte, La Salada, Chapua y Leuto Caballo.

Mariano Moreno y parajes rurales aledaños

En tanto, la localidad de Mariano Moreno y parajes rurales aledaños, sufrirán el corte de suministro entre las 8 y las 10, con el objetivo de efectuar tareas de mantenimiento en líneas de media tensión.

Los parajes afectados comprenderán Mariano Moreno, Covunco Centro, Los Hornos y los parajes El Cristo y Mallín del Muerto. Además, las tareas de mantenimiento dejarán sin suministro a La Americana, Cerro Mesa y Covunco Abajo.

Villa del Puente Picún Leufú

Por último, las tareas de mantenimiento en media tensión también afectarán el paraje Villa del Puente Picún Leufú entre las 8 y las 13 horas.

En este caso, el área que se quedará sin suministro comprende Villa del Puente Picún Leufú y zonas aledañas.