Día mundial de la empanada: cuál es el sabor más elegido por los argentinos

Cada argentino utiliza en promedio unas 50 tapas al año y es uno de los cinco alimentos más consumidos. Esta es la variedad más pedida.

La empanada se ubica entre los cinco alimentos más consumidos en la Argentina.

Cada 8 de abril se celebra el día internacional de la empanada , una de las recetas más versátiles con gran peso en América Latina. Con una gran variedad de rellenos y formas de cocción, se convirtió en un emblema de la cultura gastronómica argentina.

Desde la humita a la carne cortada a cuchillo, rellenas con papa, las polémicas pasas de uva, fritas, al horno o caseras: esta comida, que funciona como entrada o plato principal, brinda miles de posibilidades. Uno de los datos que asombra es en relación al consumo , ya que se alcanza las 10 millones de unidades por día, según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

El dato surge de un relevamiento oficial sobre la venta industrial de tapas y se incrementa aún más al considerar la producción hogareña y artesanal. Según esa estadística, cada argentino utiliza en promedio unas 50 tapas al año.

La empanada se ubica entre los cinco alimentos más consumidos en la Argentina y ocupa el tercer lugar en el ranking general. En plataformas de delivery, además, aparece como el segundo plato más pedido, solo por detrás de la pizza, según registró Pedidos Ya.

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La plataforma en el último año registró un crecimiento del 27% en pedidos en la región. Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay encabezaron el ranking de países con mayor demanda, en un contexto en el que este producto mantiene presencia sostenida en los hábitos de consumo vinculados al delivery.

El top 3 de las empanadas más elegidas por los argentinos

A la hora de elegir, los argentinos siguen aferrándose a lo tradicional. La empanada de carne suave lidera el ranking de APYCE con un 20% de preferencias, seguida muy de cerca por la de jamón y queso, con un 19%.

El tercer lugar lo ocupa la de pollo con un 11%, mientras que la de carne a cuchillo alcanza el 10%. Humita, verduras y otras alternativas como roquefort con jamón, carne picante y capresse completan el panorama, aunque con porcentajes más bajos.

Según datos recabados por la aplicación de reparto de comida, tanto en la región como en Argentina, el sábado se ubicó como el día con mayor cantidad de pedidos de empanadas, con un pico alrededor de las 21 hs, asociado a la cena del fin de semana.

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Un considerable aumento en la venta de empanadas

En Argentina, las ventas crecieron 20% durante 2025, en comparación con el año anterior, lo que reafirma la vigencia de este plato dentro de los hábitos de consumo locales. A su vez, los datos más recientes muestran una aceleración en la demanda: solo durante el primer trimestre de 2026 se registró un incremento del 38% interanual, registró Pedidos Ya.

Este crecimiento está impulsado principalmente por el público adulto, que concentra el 68% de los pedidos, seguido por jóvenes (21%) y adultos mayores (11%). En cuanto a la distribución por género, el 54% de quienes ordenan empanadas son hombres y el 46% mujeres.

A su vez, se registró que la demanda en el país se concentra principalmente en los grandes centros urbanos: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca se posicionaron como las ciudades con mayor volumen de pedidos durante el año pasado.