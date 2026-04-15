La propuesta agotó stock en pocos días y ya no quedan cupos para probarla en un bodegón, asada o en empanadas. Cuánto cuesta el kilo.

Una carnicería vende cortes de burro y organiza degustaciones que ya son furor (imagen ilustrativa).

Una carnicería comenzó a ofrecer un tipo de carne poco habitual en el mercado argentino y generó un fuerte impacto entre los consumidores , que en pocos días agotaron todo el stock disponible en un comercio de la Patagonia .

La iniciativa , que también incluye una degustación abierta al público, busca instalar una alternativa productiva en un contexto adverso para el sector ganadero del Sur : la carne de burro .

La experiencia se desarrolla en Trelew , donde ya se venden cortes. Y detrás del proyecto está el productor rural Julio Cittadini , quien impulsa la producción y comercialización de carne de burro desde la zona de Punta Tombo, a poco más de 120 kilómetros de Trelew y famosa por su reserva de pingüinos de Magallanes

El emprendimiento tiene un nombre que no deja lugar a dudas: “Burros Patagones”.

Furor en Trelew

La aparición de estos cortes en el mostrador del comercio de Trelew generó polémica, principalmente por tratarse de un alimento que no forma parte de los hábitos de consumo en la Argentina.

Sin embargo, la respuesta inicial del público fue positiva: la venta comenzó durante el último fin de semana y en cuestión de horas se agotaron las existencias.

China necesita importar un millón de burros al año. La producción de carne de burro aparece como una alternativa en la Patagonia Sur, ante la crisis de la ganadería ovina.

Según detallaron desde la carnicería, se faenaron cuatro animales, equivalentes a ocho medias reses, y la totalidad del producto se vendió rápidamente. Incluso hubo clientes que repitieron la compra, lo que evidenció un nivel de aceptación mayor al esperado para una propuesta de estas características.

Desde el comercio explicaron que el proyecto no surge únicamente de la coyuntura económica, sino de un problema estructural en la región.

"No podíamos hacer otra cosa"

“Acá en el sur, realmente con la sequía y el avance de los depredadores no podíamos hacer otra cosa", sintetizó Gimena, dueña del local, en declaraciones al canal de noticias C5N.

En esa línea, la comerciante agregó: “Es una alternativa a los campos que nosotros tenemos. No son como los de la provincia de Buenos Aires. Acá son secos por la falta de lluvia y con pastura escasa, lo que hace que el burro sea un animal perfecto para producir”.

Por su parte, en diálogo con Infobae Cittadini explicó que "en la mayoría de los campos patagónicos que se cierran a la producción ovina no es posible la explotación vacuna porque los campos no son aptos para eso. Y ahí es donde surgió el burro como una alternativa por su carácter aguerrido para mantenerse en la estepa patagónica”.

Precio promocional: $7500 el kilo

El proyecto, que comenzó a gestarse hace aproximadamente dos años, se encuentra en una etapa experimental.

El precio de lanzamiento fue definido como una estrategia para incentivar a los consumidores a probar un producto poco habitual: en mostrador se ofrece a $7.500 el kilo.

Carne de burro en una carnicería de Chubut - Trelew - precio Para instalar la carne de burro, la pusieron a la venta a $7.500 el kilo: se agotó en el día.

“Si la gente no conoce este tipo de carne tampoco va a pagar cualquier cosa, es un precio para que se animen a probarlo. Queremos que esto avance, que prospere”, exlicaron en la carnicería.

Degustación con cupos agotados

Como parte de la estrategia para instalar el producto, se organizará una degustación abierta en un bodegón de de Trelew, donde se ofrecerán empanadas, chorizos y tiras de asado elaboradas íntegramente con este tipo de carne.

La convocatoria generó tal interés que los lugares iniciales se completaron rápidamente. “No tengo más cupos para mañana, vamos a abrir una segunda tanda”, indicó Carla, una de las responsables de la iniciativa.

Cómo es la carne de burro

En cuanto a las características de la carne de burro, los comerciantes señalaron que presenta similitudes con la vacuna tanto en sabor como en los cortes disponibles.

“Es una media res de 60 kilos, con todos los mismos cortes: nalga, cuadrada, asado con hueso, aguja. El sabor y el gusto es muy similar”, explicaron.

Carne de burro en una carnicería de Chubut - Trelew - degustación El flyer que convoca a las degustaciones, en la góndola de la carnicería. Diario Jornada

Además, destacaron que se trata de una carne tierna y con bajo contenido graso, lo que podría favorecer su aceptación en el mercado si logra superar las barreras culturales.

Cittadini aseguró además que el producto tiene potencial para consolidarse y explicó el por qué de su apuesta. “La carne de burro es muy nutritiva, de buen sabor y de muy buena calidad. Estoy convencido de que su consumo vendrá en paralelo con el incremento de la producción”.

¿A salvo del guanaco y el puma?

El impulso de esta iniciativa está directamente vinculado con las condiciones del territorio patagónico. La sequía, la escasez de pasturas y el avance de depredadores como el puma, según los productores y pese a varios estudios científicos que tienden a relativizarlo, afectan la viabilidad de la ganadería tradicional, lo que obliga a buscar alternativas más adaptadas al entorno.

En ese contexto, el burro aparece como una opción viable por su capacidad de adaptación a ambientes áridos.

Carne de burro - productor de chubut - cittadini Julio Cittadini, el productor rural de Chubut que apostó a la carne de burro.

Sin embargo, el proyecto enfrenta desafíos, entre ellos los tiempos de producción: se requieren más de dos años para obtener un animal apto para la comercialización, lo que podría impactar en el precio a futuro.

Además del consumo interno, la iniciativa contempla un aprovechamiento integral del animal.

Entre las posibilidades se menciona el uso del cuero para la producción de ejiao, una gelatina utilizada en la medicina tradicional china cuya demanda internacional se encuentra en crecimiento.