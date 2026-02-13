El impresionante golazo de un ex Boca que fue borrado del equipo y debe regresar: el video

Un jugador que fue marginado durante el ciclo de Miguel Ángel Russo marcó un golazo en su nuevo club. Las condiciones que existen para que regrese al club.

Cuando algunos jugadores salen del mundo Boca y se liberan del peso que conlleva ser jugador de uno de los clubes más importantes del fútbol mundial por su historia, vuelven a sonreír. En algunos casos retoman el nivel por el que llegaron al xeneize y comienzan una etapa nueva en su carrera.

En las últimas horas un exjugador del elenco de La Ribera quedó en boca de todos luego de convertir un golazo para aportar un tanto importante para que su equipo consiga la victoria. Fue Marcelo Saracchi , el lateral izquierdo que se fue del club a fines de agosto de 2025 para llegar al Celtic de Escocia.

En el duelo de este jueves ante Livingston por la Scottish Premiership el uruguayo aportó un golazo para ganar 2-1 y continuar en el certamen. Iban 14 minutos de la primera etapa cuando en un rebote luego de un centro a favor, controló detrás de la medialuna del área grande y sacó un remate seco que terminó metiéndose por encima del arquero debido a un desvío previo.

Marcelo Saracchi goal vs Livingston unique angle pic.twitter.com/aeFytpWruK — •A1• (@A1_CELTIC) February 12, 2026

El jugador tiene fecha de regreso a la Argentina para vestir la azul y oro. Es que cuando se concretó su salida las negociaciones marcaron una cesión hasta mediados de 2026 con una opción de compra. En caso de que no hagan uso de esa posibilidad volvería a la institución en junio luego de ser marginado durante el período del exentrenador Miguel Ángel Russo.

Para Claudio Úbeda podría ser una opción potable debido a que el único lateral izquierdo natural es Lautaro Blanco, quien se ganó la titularidad a fuerza de un rendimiento insoslayable.

Un exjugador de Boca defenestró a la dirigencia de Riquelme por su salida del club: "Cobraba 300.000 pesos"

La última semana ha sido caótica para Juan Román Riquelme por la denuncia que se hizo en la justicia por una presunta administración fraudulenta, y un sinfín de nombres ligados al club que incineraron su figura con duros relatos sobre cómo fue el vínculo: Sebastián Battaglia, Diego Martínez, Martín Palermo y ahora hasta un jugador se subió a la ola criticando su gestión.

La salida de Nicolás Valentini de Boca fue polémica luego de no llegar a un buen puerto con las negociaciones cuando había que renovar contrato. Fueron diferencias grandes con la comisión directiva al punto tal que decidieron colgarlo y no darle minutos en el equipo si no renovaba el vínculo.

En las últimas horas el actual defensor de Hellas Verona, pero que pertenece a la Fiorentina, habló con el youtuber Ezzequiel y relató cuál fue la situación cuando terminó diciendo adiós al club: "Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas, es cierto que me pagaban un sueldo de 300.000 pesos por mes. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar".

"Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido, pero hay veces que no depende solamente de la renovación y aunque haya dado muchas opciones no se dio, a veces pasa eso", reveló con cierto agradecimiento pero apuntó por no acordar la renovación en 2024.