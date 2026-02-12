Un exjugador de Boca defenestró a la dirigencia de Riquelme por su salida del club: "Cobraba 300.000 pesos"

Un jugador que fue parte del equipo que jugó la final de la Copa Libertadores 2024 y estuvo colgado en el equipo apuntó contra la dirigencia.

La última semana ha sido caótica para Juan Román Riquelme por la denuncia que se hizo en la justicia por una presunta administración fraudulenta, y un sinfín de nombres ligados al club que incineraron su figura con duros relatos sobre cómo fue el vínculo: Sebastián Battaglia , Diego Martínez , Martín Palermo y ahora hasta un jugador se subió a la ola criticando su gestión.

La salida de Nicolás Valentini de Boca fue polémica luego de no llegar a un buen puerto con las negociaciones cuando había que renovar contrato. Fueron diferencias grandes con la comisión directiva al punto tal que decidieron colgarlo y no darle minutos en el equipo si no renovaba el vínculo.

En las últimas horas el actual defensor de Hellas Verona, pero que pertenece a la Fiorentina, habló con el youtuber Ezzequiel y relató cuál fue la situación cuando terminó diciendo adiós al club: "Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas, es cierto que me pagaban un sueldo de 300.000 pesos por mes. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar".

Valentini

"Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido, pero hay veces que no depende solamente de la renovación y aunque haya dado muchas opciones no se dio, a veces pasa eso", reveló con cierto agradecimiento pero apuntó por no acordar la renovación en 2024.

Además de Battaglia: otro ex entrenador de Boca habló de su relación con Riquelme

El entrenador Diego Martínez habló sin rodeos sobre su paso por Boca, el cual no cumplió con sus expectativas, y la relación que mantuvo con el presidente Juan Román Riquelme.

En una entrevista para ESPN F90, después de la victoria de Huracán ante San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026, dejó una evaluación concreta de su ciclo en el club de la Ribera.

Al ser consultado por su vínculo con el presidente Xeneize, fue directo: "Venía a los entrenamientos, pero quizá no tuve la relación que yo imaginaba y deseaba para que pudiera fluir. No fue lo esperado". Además reafirmó esa idea al señalar: "No fue esa relación como yo quería y deseaba con Riquelme, la verdad. Pero sí fue un lindo clima de trabajo con el Chelo Delgado".

En ese sentido, Martínez destacó especialmente su trato con Marcelo Delgado, por entonces integrante del Consejo de Fútbol: "Tuve mucha relación y sentí un lindo clima de trabajo con él". También marcó diferencias con otros dirigentes: "Con Vega tengo una relación más fluida que con Riquelme, pero tuve una linda relación con Marcelo (Delgado)".

Diego Martínez.jpg

Durante su etapa en Boca también se mencionó un supuesto cortocircuito con Darío Benedetto, a partir de la frase “Noches alegres, mañanas tristes”, que se le atribuyó al delantero tras un entrenamiento.

Martínez negó cualquier conflicto: "Con Pipa tengo una excelente relación, muy buena, muy sincera, siempre fuimos de frente, charlamos muchas cosas. No siento que haya pasado absolutamente nada".

La evaluación de Diego Martínez sobre su paso por Boca

Al hacer un balance de su ciclo, sostuvo: "En Boca fui feliz, al igual que en todos los clubes. Siempre nos proponemos disfrutar en todas las instituciones. Siempre tratando de entender dónde estábamos. Pudimos mostrar nuestras ideas, lo logramos. La segunda etapa fue más compleja y decidimos que lo mejor era irnos. En Boca aprendí a estar en un club muy grande".

También reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó la experiencia: "Soy feliz con mi trabajo, con lo que hago, desde Ituzaingó en el ascenso. ¿Qué me dejó el paso por Boca? Estar en un club muy grande y llevar adelante una idea. En parte logramos lo que buscamos, cuando tuvimos tiempo para trabajar. Tratamos de dejar un sello, una manera de sentir el juego, de competir bien".

Finalmente, explicó los motivos de su salida: "Después la segunda parte fue más compleja y sentí que lo mejor era corrernos nosotros". Y definió su metodología: "Nosotros, nuestro cuerpo técnico, no nos ponemos en un lugar de sabiduría, de bajar línea, de ser participativos, de generar un ida y vuelta con el plantel. Para algunos puede ser peligroso, pero para nosotros no. El jugador te apoya cuando tenés claro lo que querés".