Alerta amarilla por frío extremo para este domingo 14 de junio: las seis provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones adversas en distintas regiones del territorio nacional. El pronóstico.

El SMN emitió una alerta por frío extremo para varias provincias, las recomendaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por frío extremo para este domingo 14 de junio que afectará a 6 provincias del país. El pronóstico del clima para todo el país.

La alerta por frío extremo que emitió el organismo nacional alcanza a Buenos Aires , La Pampa , Córdoba , San Luis , San Juan y Chubut .

Este nivel de alertas indica que pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas

Buenos Aires .

. Centro y Este de La Pampa .

. Sur y oeste de Córdoba .

. San Luis .

. Sur de San Juan .

. Oeste de Chubut.

Clima

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la mínima este domingo será de 3 grados y tendrá una máxima de 10. Hay entre 10% y 40% de probabilidades de lloviznas por la madrugada, mientras que el resto del día se mantendrá con cielo algo nublado. En algunos sectores de la provincia, la mínima será de 0 grados.

En La Pampa la temperatura se ubicaría por debajo de lo 0 ºC a lo largo de toda la mañana. Asimismo, la máxima en horas de la tarde llegaría hasta 11 ºC. No hay posibilidad de lluvia y tampoco se esperan vientos muy fuertes, salvo a la mañana en que se estiman algunas ráfagas.

En Córdoba el pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

El pronóstico para la ciudad de San Luis, indica que hoy 14 de junio el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

En tanto que para la provincia de San Juan, la jornada de este domingo se presentará con cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -1 grados.

En la provincia de Chubut hoy el clima indica una máxima de 13° y una mínima de 1°. Con vientos de 21 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir.

frio (1) El frío se vino con todo en Neuquén.

Recomendaciones ante el frío extremo y las nevadas

Frente a estas condiciones meteorológicas, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar exponerse al frío durante períodos prolongados.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.

Abrigarse con varias capas de ropa.

Extremar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Revisar techos, canaletas y desagües para prevenir acumulación de nieve.

Circular solo si es indispensable y con vehículos acondicionados para caminos congelados.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.