El aeropuerto de Ezeiza cerrará durante casi cuatro horas este viernes: los motivos y vuelos afectados

Este miércoles habrá 41 vuelos afectados por tareas de mantenimiento en las pistas de Ezeiza.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza no tendrá arribos ni despegues durante varias horas este viernes 9 de enero debido al cierre simultáneo de sus dos pistas . La interrupción de la actividad aérea se extenderá desde las 13:55 hasta las 17:40 , según comunicaron la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) y Aeropuertos Argentina, concesionaria de la terminal.

La decisión responde a la ejecución de tareas de mantenimiento programadas que, de acuerdo con el organismo regulador, fueron dispuestas por “razones de fuerza mayor”. En total, la medida afectará a 41 vuelos , en su mayoría de cabotaje y de alcance regional.

Desde la ANAC aclararon que los trabajos fueron planificados en conjunto con las compañías aéreas, el operador aeroportuario y las autoridades correspondientes, con el objetivo de reducir al mínimo las complicaciones para los pasajeros. El horario elegido coincide con la franja de menor actividad del aeropuerto , lo que permitió acotar el impacto operativo.

En ese contexto, algunas operaciones puntuales serán derivadas al Aeroparque Jorge Newbery, especialmente aquellas correspondientes a trayectos cortos. El resto de los vuelos afectados será reprogramado por las aerolíneas.

aeropuerto Ezeiza (2)

Las tareas estarán a cargo de Aeropuertos Argentina y se realizarán de manera inmediata y preventiva. Según se informó oficialmente, el objetivo es evitar inconvenientes mayores en el funcionamiento del aeropuerto y garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas de seguridad.

Antecedentes recientes y contexto operativo

Si bien no se detallaron los motivos específicos del mantenimiento, la decisión se da pocos días después de un episodio ocurrido en Aeroparque, donde la actividad aérea se vio interrumpida durante casi tres horas por un desprendimiento de asfalto en la pista, en medio de una intensa ola de calor. En aquella oportunidad, más de 70 vuelos resultaron afectados.

Este tipo de antecedentes refuerza la necesidad de realizar controles y obras preventivas en la infraestructura aeroportuaria, en un contexto de creciente demanda del transporte aéreo en el país.

Más pasajeros, mayor exigencia de infraestructura

Durante los últimos dos años, y tras la implementación de la política de cielos abiertos, la aviación aerocomercial argentina experimentó un fuerte crecimiento. De acuerdo con los datos más recientes de la ANAC, correspondientes a noviembre de 2025, el sector alcanzó en ese mes el mejor registro histórico.

En total, se contabilizaron 4,3 millones de pasajeros en todos los aeropuertos del país, lo que representó un aumento del 4% respecto del récord anterior de 2023 y un 7% más que en noviembre de 2024. El incremento se reflejó tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, además de marcar el nivel más alto de movimientos aéreos registrado para ese período.

aeropuerto Ezeiza (3)

Entre enero y noviembre de 2025, casi 46 millones de personas se movilizaron por vía aérea en la Argentina, un volumen sin precedentes que implicó un crecimiento del 8% en relación con el máximo previo y del 12% en comparación con 2024. Con proyecciones elevadas para diciembre, especialmente en rutas internacionales, el año podría cerrar con una expansión significativa del sector.

Crecimiento de los vuelos desde el interior

Otro de los efectos destacados de esta expansión fue el fortalecimiento de los aeropuertos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según datos oficiales, en noviembre pasado 157.785 pasajeros viajaron de manera directa desde ciudades del interior hacia destinos internacionales, sin pasar por Buenos Aires.

Esa cifra representó un aumento del 21% respecto de 2024 y del 54% en comparación con 2023. Entre las rutas que más crecieron se destacaron Córdoba–Río de Janeiro, Córdoba–Panamá y Córdoba–Lima, consolidando una tendencia hacia una mayor conectividad federal.