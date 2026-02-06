Paro en los aeropuertos: alertan por demoras y postergaciones de vuelos

El sindicato ATE-ANAC confirmó la medida para la próxima semana en todo el país.

La medida afectará de manera directa los servicios de control, administración y fiscalización en todas las terminales.

En las últimas horas se anunció una medida de fuerza que podría afectar los vuelos en todo el país. Advierten sobre demoras y postergaciones.

El sindicato ATE-ANAC lanzó un paro en todo el país. Denuncian recortes salariales, falta de diálogo y un fuerte impacto operativo.

La Asociación de Trabajadores del Estado lanzó un paro general de actividades que entrará en vigencia desde las 00:00 horas del lunes 9 de febrero. La medida fue ratificada tras una asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según precisaron desde el gremio, la medida afectará de manera directa los servicios de control, administración y fiscalización en todas las terminales del país gestionadas por Aeropuertos Argentina y el Estado.

Marcelo Belelli, secretario General de ATE-ANAC, denunció la ausencia de convocatorias oficiales por parte del Ejecutivo Nacional ha agotado los plazos de negociación, trasladando el conflicto directamente al terreno de la acción gremial en plena temporada estival.

"No hemos tenido ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo, por eso se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde la 0 hora, ante lo cual avisamos a toda la comunicad y a las compañías aéreas para que puedan reprogramar los vuelos que se van a ver afectados", dijo a NA.

Cuáles son los reclamos de los trabajadores que llevan a paralizar los aeropuertos

Según se precisó desde el gremio, el conflicto radica en la denuncia de recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes ya liquidados, una maniobra que el sindicato califica como una vulneración de acuerdos paritarios previos.

Entre las demandas principales se destacan:

La recomposición urgente de la escala salarial frente a la inflación acumulada.

La anulación de los descuentos aplicados de forma unilateral sobre los ingresos de los trabajadores.

El establecimiento de garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en las terminales.

En qué horarios se verán más afectados los vuelos

El gremio aclaró que se prevé que el impacto más severo de la medida se registre durante la mañana del lunes 9 de febrero, momento de máxima concentración de vuelos domésticos e internacionales.

Ante el anuncio de la medida, se ha aconsejado a las compañías aéreas a proceder con la reprogramación preventiva de sus servicios para evitar el colapso de las salas de embarque y mitigar los perjuicios a los pasajeros.

El anuncio de una aerolínea para el Mundial 2026: más de 20 vuelos por semana

Una aerolínea sumará nuevas frecuencias entre Buenos Aires y los Estados Unidos, permitiendo que más hinchas argentinos viajen y apoyen a la selección durante la disputa del Mundial 2026 entre junio y julio.

La aerolínea tiene previsto operar hasta 28 vuelos semanales desde Capital Federal durante las semanas de la competencia más importante del fútbol. Saliendo desde el Aeropuerto de Ezeiza, será American Airlines quien aumentará un 30% su capacidad respecto a la temporada del 2025.

american airlines mundial 2026

La compañía aérea prevé reforzar la ruta hacia Nueva York (JFK), utilizando el Boeing 777-300, una aeronave con capacidad para 304 pasajeros. También la conexión entre Buenos Aires y Miami (MIA) tendrá un aumento en la frecuencia, con la suma de tres vuelos extra cada semana.

Por otra parte, se mantendrá cuatro vuelos semanales directos entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth (DFW). Pese a que está pensado para el Mundial 2026, la compañía aérea ofrece estas frecuencias a partir del 28 de marzo hasta el 24 de octubre.

Cómo serán las conexiones de American Airlines

La ruta hacia Nueva York aumentará su capacidad de asientos a Nueva York (JFK) en comparación con la temporada de invierno 2025 de la IATA, operando la ruta con el Boeing 777-300, con capacidad para 304 pasajeros, en lugar del Boeing 777-200 con el que cubre esa ruta actualmente con una capacidad de 273 lugares.

Buenos Aires-Miami tendrá un aumento en la frecuencia, con la suma de tres vuelos extra cada semana. De este modo, la ruta pasará a contar con hasta tres vuelos diarios, lo que implica una mejora en la oferta de horarios y alternativas para quienes viajen hacia el sur de Florida. Las nuevas frecuencias serán los martes, jueves y sábados, en comparación con el cronograma anterior. Llegarán así a 17 vuelos semanales.

Asimismo, American Airlines mantendrá cuatro vuelos semanales directos entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth (DFW), fortaleciendo así la conectividad entre Argentina y uno de los principales centros de operaciones de la aerolínea en Estados Unidos.

La ruta había concluido su operación de verano el 28 de marzo del año pasado, pero ahora volverá a estar activa de manera temporal.