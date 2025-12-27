Conmoción en Colonia Rural Nueva Esperanza: roció a un hombre y lo prendió fuego dentro de una casa

El intento de homicidio conmocionó por su violencia y tuvo lugar dentro de una vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza. El agresor está detenido.

En un brutal hecho de violencia, un hombre intentó asesinar a otro al rociarlo con un líquido inflamable y prenderlo fuego , al igual que la casa que la víctima cuidaba, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. Los detalles del intento de homicidio y cómo está la víctima.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el fiscal del caso Andrés Azar y la Policía provincial, el episodio fue otro de los hechos de violencia registrados durante la madrugada y mañana de la última Navidad, el pasado 25 de diciembre . En un lapso comprendido entre las 7 y las 9:45 de la mañana, el imputado, identificado como "E.D.S." , concurrió a una vivienda que era custodiada por un cuidador, quien además residía allí.

"E.D.S" se presentó en el lugar acompañado por una adolescente menor de edad y una tercera persona que aún no ha sido identificada. Exigieron que los dejaran ingresar al domicilio y después irrumpieron por la fuerza. En ese contexto, el acusado agredió al cuidador, a quien golpeó en la zona frontal de la cabeza con un caño de gas.

Fiscal Andrés Azar.jpg

Posteriormente, el imputado roció a la víctima y al inmueble con un líquido acelerante y procedió a iniciar un incendio, dándose a la fuga de manera inmediata, pero siendo demorado minutos después por la Policía provincial. En tanto, la víctima logró salvar su vida al escapar rápidamente del lugar, a pesar de las heridas sufridas.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Heller y luego derivada al Hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a las quemaduras sufridas en sus piernas.

Por este hecho, el Ministerio Público Fiscal acusó a "E.D.S." como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, agravado por la participación de una menor de edad.

Colonia Rural Nueva Esperanza

El agresor quedó detenido

En otra línea, el fiscal del caso planteó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, por lo que pidió imponer una prisión domiciliaria al acusado.

“La protección de la víctima, de su integridad y disponibilidad como testigo, es esencial para el desarrollo del proceso judicial”, indicó el fiscal del caso.

Siguiendo su pedido, el juez de garantías Juan Guaita dio por formulados los cargos y dispuso la detención domiciliaria por un plazo de cuatro meses y la colocación de una tobillera electrónica para rastrear su ubicación. Hasta tanto se pueda efectivizar su colocación, se realizarán rondines policiales periódicos y sorpresivos.

Por último, se le ordenó al imputado la estricta prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio, especialmente a través de redes sociales o medios electrónicos.

El plazo para que la fiscalía concluya la investigación se fijó en cuatro meses.

Un joven de Chos Malal fue víctima de una brutal golpiza en Navidad

La última Navidad en la provincia estuvo colmada de hechos de violencia. Entre ellos, un joven de Chos Malal recibió una brutal golpiza que lo dejó al borde de la muerte y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de la capital neuquina. Fue encontrado tirado en estado de inconsciencia en el sector de La Costanera donde se realizaban eventos con motivo de los festejos de Navidad.

El hecho ocurrió el jueves por la madrugada, y el hallazgo se produjo cerca de las 8 de mañana, cuando rápidamente se pidió intervención de la Policía. Las primeras atenciones que recibió la víctima fueron en el hospital Gregorio Álvarez, donde lograron estabilizarlo.

De acuerdo a lo relevado, fue gravemente golpeado en la cabeza, y sufrió politraumatismos de cráneo, entre otras lesiones de consideración.

Chos Malal 2.jpg

Con respecto al agresor, trascendió que también es de Chos Malal, y luego de cometer el hecho, habría escapado hacia zonas más rurales. Finalmente, fue capturado por personal policial en el paraje Chapúa donde residiría su familia.

