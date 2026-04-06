El pumita que sobrevivió a la tragedia encontró una "mamá" inesperada en una gatita

El único sobreviviente de una camada tras el atropello de su madre recibe cuidados intensivos y fue adoptado por una gata doméstica.

El cachorro de puma esta en una casa con una gata doméstica que lo cuida.

La historia que comenzó con una escena trágica en una ruta neuquina tuvo un giro inesperado: un cachorro de puma pelea por su vida y encontró una aliada clave para sobrevivir, una gata que lo cuida como si fuera propio.

El hecho se desencadenó días atrás sobre la Ruta 40 , en un tramo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi , entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237. Allí, una puma preñada fue atropellada por un vehículo cuyo conductor no se detuvo a asistirla. El impacto provocó la muerte del animal y de la mayoría de sus crías.

Entre los restos del accidente, sin embargo, apareció un pequeño sobreviviente. El cachorro fue hallado por una persona que circulaba por la zona, quien decidió intervenir de inmediato y trasladarlo a un centro veterinario de Villa La Angostura para recibir atención urgente.

Desde su rescate, el estado del pumita fue delicado. Por su corta edad, requería alimentación constante, calor y cuidados específicos imposibles de sostener sin asistencia permanente. En ese contexto, surgió una alternativa inesperada que hoy resulta clave para su evolución.

cachorro rescatado

El cachorro fue puesto al cuidado de una gata doméstica que, de manera instintiva, comenzó a cuidarlo, protegerlo con su propio cuerpo y a brindarle contención. La escena, poco habitual incluso para especialistas, permitió estabilizar al pequeño felino en sus primeras horas críticas.

Una “mamá” inesperada

La gata asumió el rol de madre sustituta. Según explicaron quienes participan del rescate, el vínculo se dio de forma natural: el pumita se adaptó rápidamente y comenzó a quedarse con ella, que no dudo en protegerlo lo que incrementó sus posibilidades de supervivencia.

Este tipo de adopciones interespecie no son frecuentes, pero pueden resultar determinantes en situaciones extremas, sobre todo cuando los animales son recién nacidos y requieren contacto para regular su temperatura y reducir el estrés.

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Mientras tanto, profesionales veterinarios continúan monitoreando la evolución del cachorro. El objetivo es garantizar su estabilidad y evaluar, a futuro, si será posible su reinserción en un ambiente natural o si deberá permanecer bajo cuidado humano.

Por ahora, la historia del pequeño puma sigue abierta. Su recuperación dependerá de las próximas semanas, en las que continuará bajo observación y con el apoyo fundamental de su inusual “mamá postiza”, que ya se convirtió en pieza clave en esta inesperada oportunidad de vida.

Tras lo ocurrido, se reiteró el pedido de circular con precaución en rutas de áreas protegidas, donde el cruce de animales silvestres es una situación frecuente.

Recomendaciones

En medio de la conmoción e indignación por el trágico episodio, las autoridades aprovecharon la oportunidad para recordar a todos los visitantes y residentes de la zona que es fundamental:

Respetar las velocidades máximas establecidas.

Mantener una conducción atenta, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Comprender que se transita en un territorio donde la fauna tiene prioridad.

También solicitaron que, en caso de detectar este tipo de situaciones, den aviso urgente a la casilla de correo: [email protected].