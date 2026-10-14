El gesto que nadie esperaba de Shakira hacia Antonio de la Rúa en pleno concierto: ¿Qué pasa entre ellos?

Shakira cerró su gira europea con un emotivo agradecimiento a Antonio de la Rúa que volvió a poner el foco en su vínculo con el empresario.

La cantante colombiana Shakira protagonizó un momento especial durante una de sus últimas presentaciones en Europa. En medio de un espectáculo cargado de emociones, la artista se tomó unos minutos para reflexionar sobre las relaciones , el paso del tiempo y los vínculos que logran transformarse a pesar de las dificultades.

El gesto no pasó inadvertido entre los miles de fanáticos que asistieron al concierto en Madrid. Allí, la intérprete repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera y dejó una dedicatoria que rápidamente captó la atención del público.

Durante el recital, Shakira hizo una pausa para reconocer el trabajo del empresario argentino Antonio de la Rúa y de su equipo en el desarrollo de la gira. Sus palabras llegaron en un tramo significativo del espectáculo , antes de interpretar una de las canciones más representativas de su repertorio de los años 2000 .

Shakira dándole las gracias a Antonio De La Rúa por ayudarla en la gira! pic.twitter.com/fomafP6yT3 — (@shakiraxspain) October 13, 2026

Frente a la ovación de los presentes, la artista habló sobre cómo cambian las perspectivas con el paso de los años y la posibilidad de mirar el pasado desde otro lugar. En ese contexto, cerró su mensaje con una frase que resumió el sentido de su reflexión: "todo se transforma". La expresión despertó interés por la historia que une a la cantante con el empresario, con quien mantuvo una relación sentimental durante más de una década.

La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa

El vínculo entre ambos trascendió el plano personal. Durante los años que compartieron, De la Rúa también tuvo un papel importante en la estrategia de crecimiento y expansión internacional de la carrera de la colombiana. Sin embargo, la separación estuvo marcada por diferencias que derivaron en disputas judiciales y legales durante los años posteriores.

Con el tiempo, la relación atravesó distintas etapas hasta llegar a un escenario de comunicación más cordial. En ese marco, el reconocimiento público de Shakira volvió a poner en primer plano una historia que parecía haber quedado atrás. Sus palabras reflejaron una mirada más madura sobre el pasado y el valor de los vínculos construidos a lo largo de los años.

El cierre de la gira europea y los próximos pasos de la cantante

La presentación en Madrid formó parte del cierre de una etapa importante para la artista, que recorrió distintas ciudades españolas con una convocatoria multitudinaria y la participación de invitados especiales en algunos de sus shows. Tras completar su recorrido europeo, Shakira se prepara para continuar con la siguiente fase de su gira internacional por el continente americano.

Mientras tanto, el agradecimiento a Antonio de la Rúa se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por Madrid, no solo por la sorpresa que generó entre sus seguidores, sino también por el significado que adquirieron sus palabras a la luz de la historia compartida entre ambos.