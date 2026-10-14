Ricardo Montaner anunció tres conciertos en Argentina para marzo de 2027. Las entradas saldrán a la venta este miércoles 14 de octubre.

Ricardo Montaner sorprendió a sus fans con nuevos shows en Argentina: cuándo será y cómo conseguir entradas

Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores con una noticia muy esperada : su regreso a los escenarios argentinos con una serie de presentaciones que formarán parte de su gira mundial. El cantante volverá a encontrarse con el público local en tres ciudades , en el marco de un recorrido que promete repasar los grandes éxitos de su trayectoria.

El anuncio se conoció este martes 13 de octubre y generó expectativa entre sus fanáticos, que ya pueden prepararse para conseguir sus entradas y disfrutar de uno de los referentes de la música romántica en español.

El artista llegará al país con su tour mundial “El Último Regreso”, que tendrá paradas en Mendoza , la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata durante marzo de 2027 . La primera presentación será el 21 de marzo en el Aconcagua Arena de Mendoza . Luego, el cantante se trasladará a Buenos Aires , donde actuará el 24 de marzo en el Movistar Arena . Finalmente, el recorrido argentino concluirá el 26 de marzo en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata .

Desde Fenix Entertainment, la productora encargada del anuncio, destacaron la importancia de estas presentaciones a través de sus redes sociales. "El icono de la música en español regresa al país en marzo 2027 con fechas en Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza", expresaron.

Cómo comprar las entradas para los shows de Ricardo Montaner

Los tickets para las tres presentaciones estarán disponibles desde este miércoles 14 de octubre a las 13:00, a través de las plataformas habilitadas para cada ciudad.

Los sitios oficiales de venta son:

Mendoza: everup.com.

Buenos Aires: movistararena.com.ar.

Mar del Plata: entradauno.com

De esta manera, los seguidores del cantante podrán elegir la fecha y la ciudad que les resulte más conveniente para asistir a los conciertos.

El compromiso solidario de Ricardo Montaner con Colombia y Venezuela

Además de su regreso a los escenarios argentinos, Montaner forma parte de una iniciativa musical solidaria destinada a acompañar a las comunidades afectadas por los terremotos en Colombia y Venezuela. El evento, que se realizará en el Kaseya Center de Miami, pasó a llamarse "Unidos por los nuestros" y reúne a reconocidos artistas de la música latina, entre ellos Marc Anthony, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Chayanne y Gente de Zona, además de otros músicos de distintos géneros.

"La música tiene el poder de sanar y unirnos cuando más lo necesitamos", señalaron los artistas en una publicación conjunta, en la que explicaron que la iniciativa busca ampliar el alcance de la ayuda tras conocerse las noticias sobre el terremoto en Colombia. "Los fondos recaudados a través del concierto benéfico y teletón serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas tanto en Venezuela como en Colombia”, aseguraron desde la organización.

La propuesta contempla un concierto benéfico, un teletón internacional y una campaña global de recaudación. Los recursos estarán destinados a financiar asistencia alimentaria, atención médica, medicamentos, refugios temporales, soluciones habitacionales y programas de reconstrucción, entre otras acciones.