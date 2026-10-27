La familia del joven atacado a ladrillazos exige avances en la investigación.

Se trata de Tiziano Mercau, quien fue brutalmente agredido en Vista Alegre Sur. Si bien se están recabando testimonios y pruebas que permitan formalizar el inicio de la investigación, la familia afirma que la Justicia se está moviendo lento.

La investigación por el caso de Tiziano Mercau , el adolescente que fue brutalmente atacado con piedras y ladrillos en Vista Alegre Sur , continúa su curso, pero la familia de la víctima se mostró preocupada al no ver avances de consideración a más de un mes de la agresión. Por el momento hay una persona notificada de la causa y se están recabado testimonios.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Ruca Luhé . En estas circunstancias, el joven se encontraba en su vivienda cuando tres jóvenes lo amenazaron de muerte y comenzaron a tirarle piedras . Pocos minutos después, diez personas más llegaron y lo golpearon en la cabeza con ladrillos .

Como consecuencia, Tiziano sufrió graves lesiones en distintas partes de cuerpo, principalmente en la parte izquierda de su cabeza, donde se detectaron múltiples fracturas. Por esta razón fue derivado e internado de urgencia en el Hospital Castro Rendón .

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público Fiscal en diálogo con LMNeuquén, ya hay una persona de sexo masculino imputado por el delito de lesiones graves y que la misma designó a su abogado defensor. Sin embargo, aún no se formalizó el inicio de la investigación.

La movilización para exigir justicia por Tiziano Mercau empezó a las 9.00 en la plaza Susana Teixé.

En cuanto a las diligencias realizadas, comentaron que el viernes el personal de la fiscalía de Actuación Genérica recibió a la madre de la víctima, a quien "se le explicaron las medidas que se tomaron" en torno al caso. "Ese mismo día, también fue entrevistada la víctima", agregaron.

Por su parte, mencionaron que ya se realizaron diversas entrevistas a testigos del violento hecho, las cuales "están siendo procesadas". En paralelo, se requirió que esta semana el Cuerpo Médico Forense realice una pericia a Tiziano para determinar con exactitud las lesiones que sufrió.

Sin embargo, la mamá del adolescente, Jorgelina Obregón, afirmó a este medio que no están viendo avances en la causa, teniendo en cuenta que ocurrió hace más de un mes y que las heridas que sufrió su hijo fueron de gravedad.

"Tuvimos que poner una abogada particular porque no estábamos recibiendo ninguna novedad. Ella va todas las semanas para preguntar por los avances, pero va todo muy lento", expresó.

Uno de los principales pedidos de la familia es acceder a las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el momento de la agresión. Para Jorgelina, esas imágenes son importantes para determinar con precisión quiénes participaron y qué ocurrió cuando su hijo quedó tendido en el suelo.

Un joven lo amenazó de muerte y comenzó a tirarle piedras

El adolescente estaba sentado con un amigo cuando llegó otro joven acompañado por dos mujeres. El sujeto amenazó de muerte a Tiziano y comenzó a arrojarle piedras.

La situación escaló en pocos minutos cuando al menos diez familiares del agresor llegaron a la vivienda y reanudaron el ataque tirando más piedras. En un momento, el grupo ingresó al patio y golpearon al joven con un ladrillo en la cabeza. Durante el episodio también dañaron una motocicleta Motomel color verde que estaba estacionada en el lugar.

El ataque terminó por la intervención de un vecino, quien logró detener la brutal agresión y provocó que los atacantes huyeran del lugar. Tiziano fue trasladado por un vehículo particular directamente al Hospital Castro Rendón, donde recibió asistencia médica.

La madre del adolescente, Jorgelina radicó la denuncia por el violento ataque grupal en la Comisaría N°49.