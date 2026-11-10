Tristeza en Neuquén por la muerte de un reconocido docente: los mensajes de dolor

Fue creador del CPEM 23 y un docente que inspiró a generaciones de neuquinos. Sus ex alumnos lo recordaron con cariño.

Miembros de la comunidad educativa del CPEM 23 , colegas, familiares y ex alumnos expresaron su pesar por la muerte de Eduardo Meglioli, un reconocido docente neuquino que ganó protagonismo por su férrea defensa de la educación pública en la provincia.

Meglioli falleció a los 74 años y su partida conmovió a toda la comunidad educativa de Neuquén. Además de ser docente en distintos establecimientos de la provincia, fue el creador y director del CPEM 23, y uno de los promotores de la reorganización de los alumnos en centros de estudiantes a partir del regreso de la democracia, en 1983.

Al difundirse la noticia, sus allegados utilizaron las redes sociales para publicar mensajes de despedida. Su último adiós será este martes en Neuquén capital: según informó la cooperativa CALF, sus restos serán velados este martes desde las 10 de la mañana en la sala A de la calle Bahía Blanca 546 e inhumados a las 16 horas en el Cementerio Central de la capital.

Su hermana, Mabel Meglioli, compartió una sentida despedida en la que destacó el rol de Eduardo como defensor de la educación pública. "La vida nos da muchas alegrías, pero cuando son tristes son incomprensibles. Hoy partió mi Hermano Eduardo, maestro y profesor, docente, director creador del Cepm 23. Hombre con una alta capacidad de entendimiento. Hoy partió y dejó muchas enseñanzas a quienes fueron sus alumnos y orientaciones a su gran familia", escribió.

El ex diputado provincial Mariano Mansilla fue uno de los ex alumnos que compartió la noticia y expresó su dolor por la partida de Eduardo. Lo recordó como "un profesor comprometido con la educación pública, con la democracia, ex director del CPEM 23 donde generaciones de egresados le debemos una gran formación en materia democrática, en el compromiso con la educación y los trabajadores".

A través de un video que publicó en su perfil de redes sociales, Mansilla aseguró que el respaldo de Meglioli fue un factor fundamental para incentivar el compromiso político de muchos líderes de su generación.

"Él nos dio incentivo para que nos organicemos y convoquemos a otros estudiantes", dijo y agregó: "En los centros de estudiantes luchamos por el boleto estudiantil, las mejores edilicias o la implementación del plan educativo provincial que lo tuvo a Meglioli como uno de sus principales defensores".

Mansilla recordó que su llegada al secundario se dio en pleno regreso de la democracia, y Meglioli fue esa voz de autoridad que incentivó la participación en política de muchos jóvenes que, por su recuerdo de la reciente dictadura, estaban atemorizados y creían que iban a ser perseguidos por encabezar luchas estudiantiles.

Desde la mutual Muten también publicaron un mensaje de despedida para la familia del docente.

"Muten envía sus condolencias a la familia de nuestra compañera Mabel Meglioli ante la pérdida de su hermano Eduardo, un docente que dejó una marca imborrable y positiva en las escuelas por las que transitó. Extendemos nuestro abrazo a su familia y la gran cantidad de estudiantes que lo recuerdan cariñosamente", expresaron en un comunicado.