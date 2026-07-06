En medio de la ola polar, Nación quiere avanzar ahora en la reforma de Zona Fría ¿Qué posición tiene Neuquén?

La semana pasada Santilli buscó consenso en el Senado para retomar el debate sobre el proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en mayo.

El Ejecutivo nacional , a través del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , intentó retomar la agenda en el Congreso de varios temas, entre ellos la reapertura del debate en torno a la modificación del régimen de Zona Fría.

La idea del gobierno del presidente Javier Milei era que la Comisión de Energía de la Cámara Alta se reuniera esta semana para comenzar a debatir un tema que encontró resistencia en varios gobernadores dialoguistas y, en consecuencia, en los legisladores que representan a esas jurisdicciones del país, como, por ejemplo, Córdoba .

Con eso se topó Santilli la semana pasada cuando, en compañía de la secretaria de Energía María Tettamanti y del coordinador del área, Daniel González, escuchó de parte de los senadores los cuestionamientos al proyecto de ley que se aprobó en mayo en Diputados.

La posición de Neuquén

El mes pasado, al ser consultado por el polémico proyecto, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que existía de parte de Nación, y en particular del ministro de Economía Luis Caputo, “el compromiso” que a los patagónicos la medida no los iba a afectar.

Sin embargo, luego de que la representante de La Neuquinidad, Karina Maureira, diera su voto positivo a la reforma en Diputados, la senadora por el mismo espacio político en el Senado, Julieta Corroza, advirtió que el tema debía analizarse y puso la mira al menos en uno de los aspectos de la modificación de este régimen de subsidios.

“Yo planteé el tema del artículo dos, de la discrecionalidad en el porcentaje del subsidio, y Daniel González me dijo que el gobernador ya lo había planteado al ministro Economía y a las autoridades de Energía”, dijo ahora Corroza al ser consultada por LMN.

“Nos pidieron si podíamos tratar el proyecto porque aún no ingresó a la comisión. Pero seguramente se va a comenzar a trabajar después del receso y no ahora”, advirtió.

Los artículos de la discordia

Lo que el gobierno nacional pretende modificar, entre otras cosas, es el artículo 3 de la Ley 27637 de 2021, que establece que la tarifa diferencial será equivalente "al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS".

En su lugar, la nueva norma que se quiere aplicar sustituye ese artículo 3 por otro (el 2) en el que se deja sentado que estos beneficios "serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. Es decir, ese porcentaje de descuento en las tarifas de gas, como también sobre qué ítems se aplica, quedará a decisión del Ejecutivo.

El otro aspecto cuestionable del proyecto de ley es que, en la actualidad, la bonificación por Zona Fría se toma sobre el total de la factura, mientras que en la iniciativa sancionada por Diputados se quiere calcular sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST), quedando afuera, entre otros ítems, el costo del transporte y la distribución. En términos concretos, el beneficio para los usuarios será menor.

Los que se quedarían directamente afuera

Desde el punto de vista general, el cambio más trascendente será para las provincias de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas con la ampliación de la Ley 27.637.

Para estas zonas de la Argentina, el beneficio de zona fría se limitará sólo a aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que son los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

En la actualidad, los usuarios de esas zonas ampliadas en 2021 tienen un descuento del 30 por ciento del cuadro tarifario y no del precio del gas como propone ahora el Gobierno. Y, en el caso de los hogares vulnerables, el beneficio llega al 50 por ciento, con un consumo tope.

De aplicarse la norma, estos usuarios tendrían el descuento que perciben los hogares con subsidios de las zonas del país que no están dentro de zonas frías, más un porcentaje adicional pero sólo para un volumen de consumo base, que se define por mes y de acuerdo a cada provincia. En números, implica que, de un total de casi 4 millones de usuarios, una gran parte quedaría sin descuento por Zona Fría y la restante mantendría un beneficio acotado.