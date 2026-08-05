Ley del ex: Boca le gana a Estudiantes de La Plata con gol de Ascacibar

El Xeneize viene de empatar 2 a 2 ante Newell's en Rosario y caer en la primera fecha por 3 a 0 ante Deportivo Riestra.
Boca irá en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura este miércoles, cuando reciba a Estudiantes de La Plata en un partido postergado correspondiente a la segunda fecha.
El encuentro, que está programado para las 19, se lleva a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que Boca aún no finalizó con el reacondicionamiento de "La Bombonera", y se puede ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Boca arrancó con mayor control de la pelota y buscó instalarse en campo rival con presión alta. El Xeneize manejó los primeros avances, aunque Estudiantes avisó con la primera llegada clara de peligro y dejó en evidencia que podía lastimar cuando recuperaba y salía rápido.
Entre los 15 y los 30 minutos, el Pincha encontró espacios de contraataque y obligó a Montero a intervenir dos veces para sostener el cero en el arco de Boca. Recién a los 29 llegó el primer remate del equipo de Arruabarrena: tras una buena acción de Flores y un centro al área, Aranda capturó el rebote y probó desde afuera, aunque su disparo no generó demasiado peligro para Iacovich.
En el primer y único minuto de descuento del primer tiempo, un centro desde la derecha de Aranda llegó hasta la otra banda para que el lateral Lautaro Blanco busque el primer palo y habilite a Santiago Ascacibar, que definió de primera al gol ante su anterior club.
Las formaciones de Boca y Estudiantes de La Plata
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gabriel Aranda, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Tiago Palacios; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
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