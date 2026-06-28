Así quedó el camino de la Selección Argentina hasta la final: rivales, días, horarios y sedes

La Albiceleste no se cruzaría a otra Selección que haya ganado la Copa del Mundo hasta las semifinales.

La fase de grupos del Mundial 2026 tuvo su cierre el sábado por la noche, con la definición de los últimos grupos donde le tocó jugar a la Selección Argentina , que con la primera posición ya asegurada se dio el lujo de cerrar la fase con puntaje perfecto: venció a Jordania por 3 a 1 y comenzará su camino hacia una nueva final.

Con el cuadro definido, los 16avos de final de la Copa del Mundo comenzarán este domingo con el primer cruce entre Sudáfrica y Canadá , quienes vienen por el lado contrario al que está la Albiceleste. A los dirigidos por Lionel Scaloni les tocará jugar el próximo viernes ante una de la sorpresas de la competición: Cabo Verde .

Antes del inicio de la cita que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México , los posibles rivales más probables para la Selección Argentina en la instancia de 16avos de final eran España o Uruguay . Sin embargo, el segundo puesto del Grupo H se lo quedó el combinado africano, dejando incluso a los charrúas fuera en primera ronda.

Un hipotético cruce ante España era una final anticipada. A su vez, cruzarse con Uruguay en el clásico del Río de La Plata podría haber dejado secuelas -previendo un partido intenso, de pierna fuerte-.

Aunque la Selección Argentina no se puede confiar, por todo lo bueno que mostró Cabo Verde en la fase de grupos, la realidad es que el camino hacia la final se aclaró bastante: si supera a los africanos el viernes 3 de julio desde las 19:00 en Miami, su siguiente escollo será Australia o Egipto, el martes 7 de julio a las 13:00.

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En cuartos de final, los posibles rivales son Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Este cruce se disputaría el sábado 11 de julio, desde las 22:00 horas, en el estadio de Kansas City. Aquí aparece la posibilidad de enfrentar a la Selección cafetera, en lo que sería una reedición de la última final de la Copa América.

Las semifinales presentarían un desafío mayor, ya que empiezan a aparecer nombres de envergadura, siendo Brasil e Inglaterra los más destacados entre todas las posibilidades. Quienes también compiten por un lugar entre los 4 mejores en este lado del cuadro son Japón, Noruega, Costa de Marfil, México, Ecuador y RD Congo. El cruce se disputaría el miércoles 15 de julio a las 16:00 en Atlanta.

La gran final del Mundial 2026 está pautada para el domingo 19 de julio, a las 16:00, en el estadio de New Jersey. En caso de alcanzar una nueva definición, la Selección Argentina podría medirse con España, Austria, Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Estados Unidos, Bosnia, Croacia, Portugal, Bélgica, Senegal.

Por el momento, los actuales campeones del mundo mostraron un rendimiento preponderante en la fase de grupos al llevarse los 9 puntos posibles en el Grupo J. La Selección Argentina debutó con victoria frente a Argelia, por 3 a 0, superó a Austria por 2 a 0 y finalmente le ganó a Jordania por 3 a 1 con una formación alternativa, con la mente en el primer mata-mata en el camino a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El camino de la Selección Argentina hasta la final

Viernes 3 de julio - 16avos de final

19:00 | Miami | vs. Cabo Verde.

Martes 7 de julio - 8vos de final

13:00 | Atlanta | vs. Australia / Egipto.

Sábado 11 de julio - 4tos de final

22:00 | Kansas City | vs. Suiza / Argelia / Colombia / Ghana.

Miércoles 15 de julio - Semifinal

16:00 | Atlanta | vs. Brasil / Japón / Noruega / Costa de Marfil / México / Ecuador / Inglaterra / RD Congo.

Domingo 19 de julio - Final

16:00 | New Jersey | España / Austria / Alemania / Paraguay / Francia / Suecia / Sudáfrica / Canadá / Países Bajos / Marruecos / Estados Unidos / Bosnia / Croacia / Portugal / Bélgica / Senegal.