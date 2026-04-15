Una adolescente tuvo su beba con ayuda del ChatGPT y su novio intentó abandonarla: cómo lo descubrieron

La chica de 15 años recurrió a la Inteligencia Artificial para parir a su hija en su casa y sin asistencia médica. El engaño que no pudieron concretar.

La beba que nació con ayuda de la Inteligencia artificial fue encontrada en la Estación de tren de Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

La beba que nació con ayuda de la Inteligencia artificial fue encontrada en la Estación de tren de Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

El hallazgo de una beba recién nacida desató una investigación y una sospecha de abandono , pero el caso dio un giro inesperado en las últimas horas y las autoridades pudieron confirmar qué fue lo que sucedió.

Fuentes policiales indicaron que la madre de la beba es una adolescente de 15 años, quien ocultó su embarazo y dio a luz sola en su casa, con ayuda de la Inteligencia Artificial , a través de las indicaciones que le dio el ChatGPT.

Todo ocurrió cerca de la estación de tren de Ezpeleta, en el partido de Quilmes. Según las primeras informaciones, la menor había mantenidos oculto el embarazo y al momento del parto, estuvo completamente sola, sin adultos presentes, sin controles médicos y atravesada por el miedo de una situación desconocida.

Para dar a luz, la joven se encerró en el baño y recurrió a la IA. El nacimiento se produjo sin complicaciones, pero fue entonces cuando se presentó un nuevo dilema urgente: qué hacer con la recién nacida.

El plan: entregar a la beba y simular un hallazgo

Tras el nacimiento de la beba, el novio de la adolescente, otro menor de 16 años, llevó a cabo un plan improvisado. Según informó la prensa local, tomó a la recién nacida y la llevó hasta la estación de Ezpeleta. Allí, abordó a un hombre que pasaba por el lugar y le dijo que acababa de encontrar a la beba abandonada.

Estación de Tren. Ezpeleta, Quilmes. La beba que nació con ayuda de la Inteligencia articificial fue encontrada en la Estación de tren de Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

Ambos se dirigieron entonces a la comisaría local, donde la policía activó el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

El estado de la madre y la beba

Horas más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar la verdad de lo que había ocurrido. Ante un equipo interdisciplinario, relató cómo atravesó el parto sola, explicó también que actuó impulsada por el miedo y la desesperación.

beba IA

Actualmente, tanto la madre como la beba están fuera de peligro y reciben seguimiento profesional. Las autoridades de protección de derechos evalúan que la niña quede bajo la guarda de sus abuelos, mientras la justicia quilmeña continúa con las actuaciones administrativas para regularizar la situación legal de la familia.

La diputada provincial y ex intendenta del partido de Quilmes, Mayra Mendoza se hizo presente en el nosocomio para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba y seguir de cerca el caso.

Encontraron a un bebé muerto en la Universidad de La Plata

Este lunes por la mañana encontraron un bebé muerto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La situación generó gran conmoción en la comunidad educativa de la facultad. "Tendría dos meses y medio", dijeron fuentes policiales en diálogo con TN.

madre detenida la plata

Horas después del hallazgo, la policía detuvo a la madre, a quien acusan de homicidio.

Fuentes policiales confirmaron que la mujer tiene 32 años, es de nacionalidad chilena y es paciente psiquiátrica. Fue trasladada a la sede de la Policía Federal de La Plata.