El guiño de Leandro Paredes acerca de la posible llegada de Dybala a Boca

Tras el triunfo del Xeneize ante River en el Monumental, donde fue la figura, el mediocampista habló de varios temas en una distendida nota.

Boca le ganó el Superclásico a River por 1 a 0 con un penal acertado por Leandro Paredes . Tras el partido, el campeón del mundo visitó al reconocido streamer Davoo Xeneize. En un ambiente distendido, el mediocampista habló del partido, de su deseo de que llegue Paulo Dybala al club de la Ribera, se deshizo en elogios para Tomás Aranda, habló sobre Claudio Úbeda y las polémicas con los penales en el Monumental.

En primer lugar, el capitán de Boca analizó a Tomás Aranda. "Es una aparición espectacular para nosotros, juega bárbaro, es muy inteligente. Es muy joven todavía". Al respecto de la inexperiencia del juvenil, Paredes remarcó: "Lo bueno de Tomy es que es que es muy centrado, sabe muy bien lo que tiene que hacer sabe ve muy muy bien cómo comportarse y eso no es fácil cuando pasan todas estas cosas, cuando escucha las cosas que dicen. Parece joda, pero hay que tener la cabeza muy bien para hacer lo que está haciendo, mantener la calma y la verdad es que lo hace a la perfección".

Luego, fue consultado por las jugadas más polémicas del River-Boca. Primero se refirió al penal a favor del Xeneize y la no expulsión de Lautaro Rivero: "En el penal, la pelota de Miguel (Merentiel) iba al arco. No sé cómo está la regla, el doble castigo es roja, no la segunda amarilla".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2045969828628804041&partner=&hide_thread=false ¡PAREDES NO FALLÓ Y BOCA SE PUSO ARRIBA!



El campeón del mundo pateó genial el penal y le dio el 1-0 en el superclásico ante River. ¡Atención al festejo con topo gigio incluido!



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Sobre el momento previo a ejecutarlo, reveló: "Estaba casi seguro que el arquero se iba a tirar cruzado porque Cachete (Montiel) le estaba hablando y dije: 'este me conoce, sabe que pateo cruzado casi siempre'. Yo pensé: de última si se tira a ese palo, trato de tirarlo arriba. Igual salió muy arriba esquinado, no llegaba. Gracias a Dios". Además, habló sobre la última jugada del partido y la supuesta infracción de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta: "Para mí no fue penal. Si eso es penal, hay miles por partido. No la había visto en vivo porque estaba lleno de gente ahí y yo estaba en el banco".

Sus declaraciones sobre Dybala

Cada vez que puede, Leandro Paredes resalta su intención de convencer a Paulo Dybala de que regrese al fútbol argentino para sumarse a Boca. "Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije. Ojalá. No voy a decir más nada", dijo el mediocampista, pendiente de no hablar de más y con una expresión pícara en el rostro.

Acerca de su propia llegada a Boca, Paredes contó cómo vivió el proceso y la importancia que tuvo Fernando Gago en su desembarco en el Xeneize. "Mi proyección era para después del Mundial. Gago fue uno de los que ayudó a que yo tomara la decisión. Me explotó el teléfono. Cuando convencí a mi mujer, intentamos venir, no se dio y aparecí en junio". "Fue un proceso largo, de conversaciones con mi mujer, con mis hijos. Los dos más grandes entienden, la adaptación no fue para nada fácil. La gente ve lo que uno muestra para afuera, pero puertas adentro pasan cosas que a uno no lo tienen cien por ciento enfocado".

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La pregunta de PAREDES en modo periodista a Davo que ilusiona a los hinchas de Boca pic.twitter.com/EhBaCMUAUJ — PaseClave (@paseclave__) April 20, 2026

Paredes también tuvo unas cálidas palabras para su entrenador, Claudio Ubeda: "Se hace querer y es muy cercano al jugador. Yo creo que la confirmación de él en diciembre le dio mucha más confianza. Se ganó esa confianza de nosotros y está muy bien. Está llevando el grupo adelante". En tanto, remarcó sobre el momento que atraviesa el equipo: "Cada vez jugamos mejor y esto da un plus. Soy uno de los que piensa que vivo mi carrera y mi vida día a día".