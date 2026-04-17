Montiel y Paredes presentaron el Superclásico: las frases más destacadas

Los capitanes de River y de Boca estuvieron en la conferencia de prensa realizada en el predio de la AFA en Ezeiza.

Cómo es costumbre en el último tiempo en el fútbol argentino, se llevó a cabo la conferencia de prensa de presentación del Superclásico . En esta oportunidad, los capitanes que fueron en representación de sus respectivos equipos fueron Gonzalo Montiel por River y Leandro Paredes por Boca . Ambos jugadores, compañeros en la Selección Argentina, palpitaron el gran duelo de este fin de semana y dejaron frases para darle condimento a uno de los partidos más esperados por los argentinos.

Montiel llegó al predio Lionel Messi en Ezeiza acompañado por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, y Stefano Di Carlo, el presidente Millonario, y aseguró que "Es un clásico que a cualquier jugador le gusta estar, es un clásico, cerrado, saldremos a imponer nuestra idea de juego y a ganarlo".

Gonzalo aseguró que no hay amigos en este partido: "Nos conocemos de chicos, compartimos mucho tiempo en la Selección, pero el domingo es un partido contra un rival". Para Cachete no puede haber dudas el domingo: "Los clásicos son todos iguales, cada uno con sus herramientas pero lo más importante es ganar".

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¿Se habla mucho con los jóvenes en la semana? "Normal. Los veo muy bien a los jóvenes, con mucha confianza. Vienen entrenando muy bien y cada quien se gana el lugar donde le toca estar, así que solo queda felicitarlos". Dos temas picantes son árbitros y campo de juego: "Con los árbitros hay que tener respeto y sobre el campo, lo que se ve, no está en buenas condiciones, pero eso no favorece a ninguno de los dos equipos".

Las frases más destacadas de Montiel

¿Qué significa jugar el clásico?: "Mucha adrenalina, jugar en nuestra cancha y con nuestra gente es hermoso y trataré de disfrutarlo".

¿Cómo se motiva un jugador siendo campeón del Mundo?: "La vida es así, sigue siempre. Soy competitivo, siempre tengo el deseo y la ilusión de seguir ganando cosas".

Si hay un penal...: "Si me toca jugar, si hay un penal lo voy a patear yo", aseguró Montiel entre risas.

Sobre el momento de River, el lateral millonario aseguró que "Hace siete partidos que no perdemos, pero tenemos que seguir trabajando para agarrar la idea del entrenador. El Superclásico es aparte, no importa cómo llegue, hay que ganarlo".

"De chico miraba muchos partidos, pero me acuerdo mucho del gol de Ponzio de tiro libre, yo era alcanza pelotas ese día", destacó como uno de sus clásicos más recordados.

Leandro Paredes representó a Boca en la presentación del Superclásico

Leandro Paredes dejó en claro que el de este domingo no se trata de un partido más. El mediocampista de Boca Juniors puso en palabras lo que representa enfrentar a River Plate. "Sabemos que son partidos aparte", explicó en conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de AFA.

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El presente del equipo también aparece como un factor importante en la previa. Boca llega con una racha positiva que alimenta la ilusión. "Llegamos con mucha confianza, con una idea de juego clara, y eso nos va a ayudar", sostuvo.

Sin embargo, el campeón del mundo con la Selección Argentina evita confiarse. "Importa poco cómo llega cada equipo", remarcó. Esa lectura no es casual. Paredes sabe de lo que habla: jugó clásicos en inferiores, en reserva y en Primera.

Las frases más destacadas de Paredes