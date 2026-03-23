Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en New York: hay dos muertos

Hay decenas de heridos y se mantiene un operativo de emergencia.

Se suspendieron todos los vuelos programados en la terminal aérea debido a la emergencia.

Un avión que llegaba al aeropuerto La Guardia de Nueva York protagonizó un impactante choque contra un camión de bomberos , al aterrizar a 200 kilómetros por hora. Hay dos personas muertas y varias heridos.

Según trascendió, el avión de la empresa Air Canada Express chocó luego de que el c amión irrumpiera en la pista . El incidente fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA) cerca de las 23.40 horas del domingo.

El organismo informó que se suspendieron todos los vuelos programados en la terminal aérea debido a una "emergencia". El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, chocó al camión de bomberos. De acuerdo a una lista preliminar de pasajeros cuatro de las 76 personas a bordo de avión eran tripulantes.

Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, confirmó que 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados al hospital. De ellos, 32 fueron dados de alta este el lunes por la mañana. El piloto y copiloto murieron.

aeropuerto nueva york

En redes sociales comenzaron a circular imágenes tomadas por testigos que muestran la aeronave con graves daños en la parte delantera, lo que evidencia la magnitud del impacto.

Por otro lado, se confirmó que los dos oficiales que iban en el camión de bomberos que colisionó con el avión se encuentran en condición estable en el hospital.

Un avión chocó contra un camión de bomberos al aterrizar en un aeopuerto y hay dos muertos

El accidente generó demoras y cancelaciones en el aeropuerto

El aeropuerto, ubicado en el distrito de Queens, registró un fuerte impacto en sus operaciones. Según su sitio web oficial, todos los vuelos de salida programados para las primeras horas del lunes presentaron demoras o cancelaciones.

Horas antes del accidente, el aeropuerto había registrado demoras y cancelaciones por condiciones meteorológicas adversas, con lluvias y niebla en la zona.

Desde la agencia de gestión de emergencias de Nueva York advirtió a la población sobre complicaciones en la zona. "Esperen cancelaciones, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y personal de emergencia", indicó en un mensaje en la red social X. "Utilice rutas alternativas", agregó.

avion nueva york (2)

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias y la policía de la Autoridad Portuaria no precisaron las causas del hecho ni confirmaron cuándo se reanudarán las operaciones normales en una de las principales terminales aéreas para vuelos domésticos en Estados Unidos.

Se estrelló un avión que intentó despegar en medio del temporal de nieve en EE.UU

En medio de la devastadora ola de frío en Estados Unidos, se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine. El accidente ocurrió mientras se registra una gran tormenta de nieve que avanza por el noreste.

Las temperaturas superan ampliamente bajo cero en aquel estado, con nieve ligera que genera una visibilidad muy baja. Según registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

Se trata de un Bombardier Challenger 600 que intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el noreste del país Norteamericano. No se conoce el estado de las personas y la terminal aérea fue cerrada temporalmente.