Fiesta de la Confluencia: qué se puede comer por $20.000

Cientos de carros de comida y puestos pueblan la Isla 132. Enterate de los mejores precios en el festival más convocante de la Patagonia.

La FIesta de la Confluencia tiene oferta gastronómica para todos los bolsillos.

Entre la amplísima oferta gastronómica de la Fiesta de la Confluencia destacan algunas comidas que llegan a ser aptas para todos los presupuestos. Desde LM Neuquén , recorrimos todos los puestos de la convocante fiesta nacional para averiguar qué se puede comer por $20.000 en el predio de la Isla 132 , el evento más convocante de la Patagonia, que se extenderá hasta el domingo 8.

Los platos más económicos son los panchos y choripanes. En la mayoría de los stands que los venden rondan los $7000 y $15000 respectivamente. También, el cono de papas sale $10.000 en promedio.

Mientras tanto, entre las bebidas , lo más barato ronda los $5000, que es lo que valen las botellas de agua y gaseosa de 500ml. En algunos carros, latas de cerveza industrial como Quilmes también tienen el mismo valor. En cuanto a la cerveza artesanal, la pinta sale $8000 en la mayoría de puestos.

De esta manera, el menú más económico posible es un pancho mas una gaseosa por $12.000, aunque si se puede estirar hasta los $20.000, se puede comprar hasta un choripán con una lata de cerveza o una gaseosa.

Cono de papa gigante

El precio de todas las comidas en la Fiesta de la Confluencia

La mayoría de puestos de comida tienen en su menú lomos, hamburguesas u otros sándwiches, por lo fácil que es de comer al paso. Según el sondeo realizado por LM Neuquén desde el predio, las hamburguesas salen $20.000 en promedio; los lomos rondan entre $25.000 y $28.000 y sándwiches de shawarma, cerca de $25.000.

Una oferta que destaca es la del carro La Patrona, que ofrece un lomo de 40 centímetros por $50.000 o a $30.000 la mitad.

comida fiesta de la confluencia

Otros puestos ofrecen entrepanes de carne a la parrilla. Un sándwich de vacío ronda también los $25.000. Un superpancho puede ser encontrado a $13.000.

Si bien en la mayoría de lugares los choripanes salen $15.000, hay otro puesto que ofrece un chori "completo".

El puesto, ubicado del lado izquierdo del predio frente al escenario principal ofrece choripanes "completos" con 8 opciones de salsa y la posibilidad de agregarle cualquier verdura a la parrilla a $20.000. Según comentaron los dueños, la cantidad de verduras y salsas que se le puede poner al chori es "la que quiera el cliente"

Choris con salsas

Otro plato (o cono) que es ofrecido por la gran mayoría carros y puestos son las papas fritas. El cono, en promedio, ronda los $10.000. El puesto Barto Lomitos ofrece una opción particular: un cono gigante a $30.000.

Otro plato que se ofrece, aunque en menor medida es el pollo frito. Ya sean alitas, nuggets o tenders los combos rondan entre $20.000 y $30.000. El puesto que mayor oferta tiene en este sentido es Fried Chicken House, que tiene un puesto grande.

Una bebida para acompañar la amplia oferta gastronómica es imprescindible. Cerveza, tragos, gaseosa y jugos son algunas de las opciones.

Una pinta de cerveza tirada en varios de los carros ronda los $8000. Mientras tanto la cerveza en lata cuesta entre $5000 y $6500, variando entre marcas y puestos.

Los tragos alcohólicos como fernet, gancia y gin de medio litro rondan los $12.000 en puestos cercanos al escenario principal. Hay carros que ofrecen vasos más grandes, de un litro, a $20.000.

En cuanto a bebidas sin alcohol, las gaseosas en lata y de medio litro rondan los $5000. Algunos puestos ofrecen también jugos naturales y licuados. Un puesto cerca de la entrada por calle Río Negro ofrece jugos por $6000 y licuados de fruta a $8000.