Echan a trabajador del ISSN: envió fotos de sus partes íntimas a compañeras de trabajo

Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2024 y enero de 2025, cuando envió las imágenes a los celulares personales de tres trabajadoras.

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) aprobó por unanimidad la cesantía de un trabajador que envió imágenes de contenido sexual a tres compañeras de trabajo sin sus consentimientos, conducta que constituye una forma de violencia digital que ocasionó graves consecuencias en la salud mental y el bienestar de las afectadas.

Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2024 y enero de 2025, cuando el agente remitió imágenes de sus partes íntimas a los teléfonos celulares personales de tres trabajadoras. En los tres casos las trabajadoras formalizaron sus denuncias en el Poder Judicial.

Desde el momento en que el ISSN tomó conocimiento de los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de actuación, brindando acompañamiento y contención y adoptando medidas preventivas para evitar nuevos episodios. La resolución aprobada por el Consejo de Administración menciona los fundamentos expresados por los vocales y el presidente de la Junta de Disciplina de Subsecretaría de Recursos Humanos de Provincia, quienes concluyeron que las conductas investigadas se encontraban debidamente acreditadas, que fueron realizadas sin el consentimiento de las destinatarias y que ocasionaron un perjuicio significativo a las trabajadoras.

En su dictamen, la Junta de Disciplina recomendó la aplicación de la sanción de cesantía, conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo -Ley 3373- y en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial.

En el marco del sumario administrativo instruido por el ISSN y de las actuaciones de Junta de disciplina, el Consejo de Administración resolvió la cesantía del agente al considerar que su conducta encuadra en la figura de violencia digital prevista en la Ley Nacional Nº 26.485, incorporada mediante la denominada "Ley Olimpia", a la que la Provincia del Neuquén adhirió mediante la Ley Provincial Nº 3494.

Con esta decisión, el ISSN reafirma el compromiso de esta gestión con la construcción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de toda forma de violencia y acoso.

Otros despidos en el Estado neuquino: echaron a un acosador y a un hostigador

La purga que puso en marcha el gobierno de la provincia de Neuquén no se detiene. El pasado mes de mayo, recayó sobre dos estatales que cometieron inconductas muy graves: un portero que acosó a una estudiante menor de edad y un chofer de ambulancia que hostigó a su jefa de área, hasta que la empujó a la renuncia.

El Ejecutivo provincial convalidó la resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le impuso la sanción de cesantía a Feliciano Ramírez, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media N 57, de San Martín de los Andes.

Según consta en el expediente, el 31 de octubre de 2023 lo separaron preventivamente de todos los cargos que ostentaba dentro del sistema educativo provincial. Y, más adelante en el tiempo, el 13 de junio de 2025 el expediente entró en su etapa decisiva.

El sumario se inició a partir de la denuncia de una estudiante a la que, según dieron por acreditado los auditores, invitó a pasear en su camioneta, le entregó mil pesos y la tomó del brazo para intentar besarla.

Además de acompañar a la menor a que realizara la denuncia, las autoridades tomaron los testimonios del caso y concluyeron que no era la primera vez que caían sospechas de acoso sobre este ahora ex agente. Se dijo que el sujeto intentó besar a la estudiante para cobrarle la entrega de la suma de dinero a la que se hizo mención. Luego esta situación fue contrastada con los dichos del ex estatal.

El otro castigo de cesantía recayó sobre Luis Abelardo Olate, quien se desempeñaba como chofer de ambulancia del Hospital Tricao Malal. En su caso, el sumario se inició por presunto maltrato laboral en perjuicio de una compañera de trabajo.

El 30 de mayo de 2024 se designó instructora. Se realizaron las investigaciones y, tanto del análisis de las pruebas como de los testimonios, surgió “acreditado” que Olate “adoptó conductas inapropiadas durante el período que abarca desde los últimos dos meses de 2022 hasta el 7 de junio de 2023”. “Dichos modos se caracterizaron por un proceder irrespetuoso, carente de compañerismo, hostigamiento, junto con actitudes de menosprecio hacia la autoridad de la agente afectada como referente del departamento de choferes en el hospital”, según consta en el expediente.

Se señaló, además, que el clima laboral hostil llevó a que la agente presentara una denuncia ante las autoridades del hospital, radicara una denuncia policial y que luego renunciara a su trabajo, debido a tal hostigamiento. Ahora ese maltrato fue castigado.