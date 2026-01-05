Se lesionó Armani en San Martín: por qué Ezequiel Centurión no podrá reemplazarlo

El arquero titular de River sufrió un desgarro en el segundo día de pretemporada y no jugará los amistosos.

El domingo dejó dos malas noticias para River en San Martín de los Andes. La pretemporada tuvo a sus dos primeros heridos y ambos son parte del equipo titular: Franco Armani y Marcos Acuña. El histórico arquero se llevó la peor parte, ya que sufrió un desgarro que le llevará por lo menos 21 días de recuperación.

Sin embargo, el cipoleño Ezequiel Centurión no tiene chances de atajar en el primer partido oficial del Millo, que será el 25 de enero en el estadio Claudio Chiqui Tapia contra Barracas Central, por la primera fecha del Apertura de la Copa de la Liga. Pese a la salida de Javier Ledesma, que venía siendo el arquero suplente en las últimas dos temporadas y tuvo muy pocos minutos, rumbo a Rosario Central, la dura lesión que atraviesa Centu le impide jugar.

El cipoleño volvió al club luego de su exitoso paso como arquero de Independiente Rivadavia de Mendoza . El campeón de la última Copa Argentina regresó al Millo para ser primera alternativa de Armani, que se encontraría transitando su último año como el guardameta titular de River.

La fractura de muñeca que sufrió Centurión en la final contra Argentinos Juniors lo obliga a continuar al menos un mes más con su recuperación.

centurión pretemporada

Además, el doble turno que hizo el plantel de la Banda en el predio Chapelco Golf & Resort, donde se hospeda y entrena, también dejó saldo negativo para el zapalino Marcos Acuña. En uno de los ejercicios del domingo sufrió el pisotón de un compañero que lo lesionó en uno de sus dedos del pie izquierdo, por lo cual deberá entrenar diferenciado.

En el puesto de lateral izquierdo, en las últimas horas arribó a San Martín de los Andes Matías Viña, el defensor uruguayo proveniente de Flamengo. Este lunes realizará sus primeras prácticas junto al grupo y será competidor directo del Huevo por el puesto.

Se acercan los amistosos

El conjunto dirigido por Marcelo Daniel Gallardo se medirá el 11 de enero frente a Millonarios de Colombia, en un encuentro que se disputará desde las 21 horas. Será el primer amistoso del año, una oportunidad clave para empezar a observar el funcionamiento del equipo, probar variantes tácticas y darle minutos a los refuerzos y juveniles que integren el plantel profesional.

Casi una semana más tarde, el sábado 17 de enero, el Millo volverá a salir a escena para enfrentar a Peñarol, uno de los históricos del fútbol uruguayo y rival habitual en encuentros de preparación. Este segundo amistoso asoma como una prueba de mayor exigencia, teniendo en cuenta la jerarquía del rival y la cercanía con el inicio de la competencia oficial.

Ambos partidos se disputarán en el Campus de Maldonado, ubicado en Uruguay, un escenario moderno que cuenta con una capacidad para 22.000 espectadores y que suele ser elegido por equipos sudamericanos para realizar sus trabajos de pretemporada.

De esta manera, la banda de Núñez comienza a ajustar detalles futbolísticos y físicos con dos compromisos internacionales que marcarán el pulso de su puesta a punto, en la antesala de un calendario cargado de desafíos y objetivos ambiciosos.

Con la lesiones de Armani y Centurión, el arquero de River en los amistosos será el pibe Santiago Beltrán de apenas 21 años.